Văn hóa - Văn nghệ

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên được mệnh danh "Juliet xứ Hàn" Moon Chae-won tái xuất trong phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Phim "Phiên chợ của quỷ" (tựa tiếng Anh: The Cursed) kể câu chuyện ly kỳ xoay quanh "phiên chợ" nhuốm màu tâm linh, nơi linh hồn trở thành món hàng giúp người sống thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Mỗi đêm, cổng phiên chợ âm sẽ mở, quỷ sẽ bắt hồn. Một khi đã dám bán rẻ linh hồn, cái giá phải trả có thể là máu, là thịt, hoặc chính sự tồn tại của những kẻ dám liều mạng.

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 1.

Poster phim "Phiên chợ của quỷ"

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 2.

Đinh Y Nhung tham gia phim cùng các diễn viên khác

Moon Chae-won là nữ diễn viên được mệnh danh "nàng Juliet", trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng. Cô từng chứng minh thực lực nhiều giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Đại Chung…, màn hóa thân mới nhất của cô được trông chờ.

Ngoài Moon Chae-won, tham gia phim còn có Yoo Jae-myung, chuyên trị vai phụ trong các phim: "The Gangster", "The Cop, The Devil", "Veteran"…

Một số diễn viên Hàn Quốc khác: Seo Young-hee, Won Hyun-joon, Solar, Cha Sun-woo, Bae Su-min, Seo Ji-soo, Son Juyeon.

Về phía diễn viên Việt, tác phẩm có Hứa Vĩ Văn, Đinh Y Nhung, Ngọc Xuân, Emma Lê. Trong đó, Ngọc Xuân là nữ diễn viên trẻ nhất, cô từng đóng những phim: "Ngày xưa có một chuyện tình", "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn".

Phim "Phiên chợ của quỷ" do Hong Won-ki đạo diễn, các vai diễn chưa được hé lộ chi tiết. Phim ra rạp Việt từ ngày 28-11.

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 3.

Phim là tác phẩm hợp tác Việt - Hàn

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 4.

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 5.

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn" - Ảnh 6.

Tin liên quan

Tiến Luật, Đinh Y Nhung hé lộ điều ước cuối cùng

Tiến Luật, Đinh Y Nhung hé lộ điều ước cuối cùng

(NLĐO) – Tiết Luật, Đinh Y Nhung… chia sẻ rằng điều ước cuối cùng của họ là sống trọn vẹn bên người thân.

Đinh Y Nhung, Trâm Anh… tụ hội phim trường Lý Hải - Minh Hà

(NLĐO) - Những diễn viên, ca sĩ trong ê-kíp phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải - Minh Hà gồm Đinh Y Nhung, Trâm Anh, Yuno Bigboi, Quách Ngọc Tuyên… cùng nhiều khách mời và khán giả đã đến tham quan phim trường "Lật mặt 7: Một điều ước" tại làng K'long K'lanh, xã Đạ Chai, Lạc Dương, Lâm Đồng trong hai ngày 20 và 21-4.

Đinh Y Nhung, Oanh Kiều được vinh danh

(NLĐO) – Nữ diễn viên Đinh Y Nhung với vai Đẹp trong phim "Mẹ ơi, Bướm đây!" đã được vinh danh "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" hạng mục phim truyện điện ảnh tại Lễ tổng kết và vinh danh giải thưởng của Hội Điện ảnh TP HCM năm 2023.

