Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn"

Phim "Phiên chợ của quỷ" (tựa tiếng Anh: The Cursed) kể câu chuyện ly kỳ xoay quanh "phiên chợ" nhuốm màu tâm linh, nơi linh hồn trở thành món hàng giúp người sống thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Mỗi đêm, cổng phiên chợ âm sẽ mở, quỷ sẽ bắt hồn. Một khi đã dám bán rẻ linh hồn, cái giá phải trả có thể là máu, là thịt, hoặc chính sự tồn tại của những kẻ dám liều mạng.

Poster phim "Phiên chợ của quỷ"

Đinh Y Nhung tham gia phim cùng các diễn viên khác

Moon Chae-won là nữ diễn viên được mệnh danh "nàng Juliet", trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng. Cô từng chứng minh thực lực nhiều giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Đại Chung…, màn hóa thân mới nhất của cô được trông chờ.

Ngoài Moon Chae-won, tham gia phim còn có Yoo Jae-myung, chuyên trị vai phụ trong các phim: "The Gangster", "The Cop, The Devil", "Veteran"…

Một số diễn viên Hàn Quốc khác: Seo Young-hee, Won Hyun-joon, Solar, Cha Sun-woo, Bae Su-min, Seo Ji-soo, Son Juyeon.

Về phía diễn viên Việt, tác phẩm có Hứa Vĩ Văn, Đinh Y Nhung, Ngọc Xuân, Emma Lê. Trong đó, Ngọc Xuân là nữ diễn viên trẻ nhất, cô từng đóng những phim: "Ngày xưa có một chuyện tình", "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn".

Phim "Phiên chợ của quỷ" do Hong Won-ki đạo diễn, các vai diễn chưa được hé lộ chi tiết. Phim ra rạp Việt từ ngày 28-11.