Giải trí

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Đại tiệc trăng máu 8" công bố dàn diễn viên thực lực gồm: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát…

Nhà sản xuất "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 31-10 khởi động chiến dịch truyền thông cho phim với bộ ảnh lộ diện dàn diễn viên.

Hồng Ánh thể hiện phong thái điềm tĩnh và ánh nhìn từng trải, giống như một người phụ nữ đứng giữa lý trí và tổn thương. Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn xuất hiện với vẻ lạnh lùng, đầy kiểm soát, tạo ra một màu sắc đặc biệt của tài tử từng có nhiều vai diễn ấn tượng.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Ánh trong bộ ảnh giới thiệu dự án phim

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 2.

Hứa Vĩ Văn lạ lẫm tạo dáng cùng Hồng Ánh

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 3.

Vẻ đẹp của Miu Lê

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 4.

Cô cũng tham gia "Đại tiệc trăng máu 8"

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 5.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 6.

Liên Bỉnh Phát "đắt show" phim sau thành tích tại đấu trường quốc tế

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 7.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 8.

Quỳnh Lý

Cùng với hai tên tuổi kỳ cựu, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê và Quỳnh Lý cũng góp mặt với những vai diễn chưa công bố. Trong bộ ảnh, Liên Bỉnh Phát mang đến năng lượng mạnh mẽ và chiều sâu tâm lý khác biệt.

Hình tượng của Miu Lê trong bộ ảnh mang yếu tố quyền lực, cuốn hút nhưng cũng có phần tổn thương. Diễn viên trẻ Quỳnh Lý (Lý Hạo Mạnh Quỳnh) mang đến tinh thần thể nghiệm táo bạo.

Bộ ảnh đầu tiên của tác phẩm, lấy cảm hứng từ ánh trăng đỏ (hay còn được gọi là trăng máu) và quả cầu disco, gợi lên hình ảnh của một bữa tiệc thời thượng nhưng ám ảnh, nơi mọi ánh sáng rực rỡ đều có bóng tối song hành.

Nhà sản xuất cho biết muốn mang đến một bữa tiệc diễn xuất cho khán giả yêu điện ảnh, do đó tập trung vào các diễn viên giàu thực lực, có khả năng phối hợp ăn ý trên màn ảnh.

"Đại tiệc trăng máu 8" đánh dấu sự tái xuất của nhà làm phim Phan Gia Nhật Linh ở vị trí đạo diễn. Đồng hành cùng anh là nhà làm phim kỳ cựu Charlie Nguyễn ở vai trò sản xuất.

Phim do Lotte Entertainment Việt Nam phát hành, dự kiến khởi chiếu ngày 30-4-2026.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 9.

Các diễn viên tụ hội

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát - Ảnh 10.

Phim còn có nhiều diễn viên khác chưa công bố

 

