Thể thao

Djokovic lại thành tâm điểm, đối đầu cổ động viên Úc

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm Giải Quần vợt Úc mở rộng 2026, Novak Djokovic lại gặp rắc rối với cổ động viên chủ nhà và trở thành tâm điểm trước thềm giải đấu.

Novak Djokovic tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Úc, chỉ ít ngày trước khi Giải Úc mở rộng 2026 khởi tranh. Trong một trận đấu khởi động trước giải, tay vợt người Serbia dễ dàng vượt qua Frances Tiafoe 6-3, 6-4 sau hơn 80 phút, bất chấp bị một khán giả khiêu khích bằng tiếng hô “Let’s go Roger” ở match point.

Ở trận đấu này, tay vợt 38 tuổi ghi được 22 cú winner, mắc 17 lỗi tự đánh hỏng và di chuyển trên sân với tốc độ quen thuộc trong lần “làm nóng” mang tính cạnh tranh duy nhất trước thềm giải đấu.

Một khoảnh khắc khó xử xảy ra ở match point, khi một cổ động viên hét lớn: “Let’s go Roger” (Tiến lên Roger) đúng lúc Djokovic chuẩn bị giao bóng. Djokovic khựng lại, bật cười mỉa mai, khiến cả khán đài bật cười theo.

img

Từ phía khán đài đối diện, một giọng nói khác dường như phụ họa: “Tôi đồng ý”. Dẫu vậy, sự xao nhãng này không ảnh hưởng nhiều khi Djokovic khép lại trận đấu sau một lỗi đánh hỏng của Tiafoe.

Sự việc này với Djokovic là một lần chạm trán không mấy dễ chịu nữa với khán giả xứ sở chuột túi, tiếp nối mối quan hệ nhiều thăng trầm với những tiếng la ó và khiêu khích.

Tay vợt người Serbia có mối quan hệ “yêu - ghét” kéo dài với khán giả Úc kể từ năm 2020, đặc biệt là sau khi anh bị trục xuất vào năm 2022 do vấn đề tiêm chủng ngừa COVID-19.

Trở lại Melbourne Park với mục tiêu giành danh hiệu Úc mở rộng thứ 11 và Grand Slam đơn nam thứ 25, Djokovic tiếp tục đối diện mối quan hệ nhiều sóng gió với khán giả chủ nhà.

Tin liên quan

Sinner "hẹn gặp" Djokovic ở bán kết Giải Úc mở rộng 2026?

Sinner "hẹn gặp" Djokovic ở bán kết Giải Úc mở rộng 2026?

(NLĐO) - Jannik Sinner được dự báo sẽ đối đầu Novak Djokovic ở bán kết giải Úc mở rộng 2026 sau lễ bốc thăm diễn ra trong hôm nay.

Alcaraz hạ Sinner, biến sân biểu diễn thành mỏ vàng

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã đánh bại tay vợt xếp hạng thứ 2 Jannik Sinner trong trận đấu biểu diễn tại tại Incheon (Hàn Quốc), chiều 10-1.

Sinner "hủy diệt" Djokovic với trận giao bóng tốt nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Sinner tiếp tục khẳng định vị thế khi hạ Djokovic ở bán kết Six Kings Slam.

