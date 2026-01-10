HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Alcaraz hạ Sinner, biến sân biểu diễn thành mỏ vàng

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã đánh bại tay vợt xếp hạng thứ 2 Jannik Sinner trong trận đấu biểu diễn tại tại Incheon (Hàn Quốc), chiều 10-1.

Mỗi trận đấu biểu diễn có sự góp mặt của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đều khiến các nhà tổ chức phải chi đậm. Cuối tuần này tại Hàn Quốc, hai ngôi sao trẻ tiếp tục tạo nên “cơn mưa tiền”, khi theo Marca và nhiều nguồn tin, mỗi người có thể thu về hơn 2,3 triệu USD cho trận đấu kéo dài chưa đầy 2 giờ (1 giờ 48 phút).

Đây là lần ra sân đầu tiên của cả hai trong năm mới để đấu thử lửa, làm nóng trước thềm Úc mở rộng 2026. Ở trận đấu này, Alcaraz đã giành chiến thắng 7-5, 7-6 trước kình địch Sinner trong trận đấu biểu diễn cháy vé, trước sự chứng kiến của 12.000 khán giả.

Thực tế, kể từ năm 2024, Alcaraz và Sinner đã trở thành những “VĐV trình diễn triệu phú” của làng quần vợt thế giới.

Với Carlos Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha được xem là cái tên có giá trị thương mại hàng đầu. Anh liên tục góp mặt tại các sự kiện đình đám như Netflix Slam, Six Kings Slam (2024, 2025), Charlotte Invitational hay Garden Cup. Riêng Six Kings Slam đã mang về cho Alcaraz khoảng 3 triệu USD sau hai lần tham dự.

Alcaraz hạ Sinner, biến sân biểu diễn thành mỏ vàng - Ảnh 1.

Hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện tại dễ dàng bỏ tủi 2 triệu USD sau 1 trận biểu diễn (Ảnh: X Sinner)

Cộng thêm Netflix Slam (khoảng 750.000 USD), Garden Cup (1–2 triệu USD), One Point Slam tại Melbourne (700.000 USD) và trận Hyundai Card Super Match với Sinner tại Hàn Quốc (ước tính 2,3 triệu USD), tổng thu nhập từ các trận biểu diễn của Alcaraz từ năm 2024 có thể đã vượt mốc 10 triệu USD.

Trong khi đó, Jannik Sinner chọn hướng đi ít trận hơn nhưng “đắt giá” hơn. Tay vợt người Ý thống trị Six Kings Slam với các chức vô địch liên tiếp, mỗi lần mang về khoảng 6 triệu USD tiền thưởng, chưa kể phí xuất hiện 1,5 triệu USD. Tính cả Hyundai Card Super Match (2,3 triệu USD) và One Point Slam (700.000 USD), Sinner được cho là đã bỏ túi khoảng 15 triệu USD từ các trận đấu biểu diễn kể từ năm 2024.

Đáng chú ý, mức thu nhập này thậm chí còn vượt xa tiền thưởng ở các giải chính thức. Tại Úc mở rộng 2026, nhà vô địch đơn nam chỉ nhận khoảng 4,15 triệu AUD (xấp xỉ 2,8 triệu USD). Ngay cả ATP Finals, giải đấu danh giá cuối mùa, tay vợt toàn thắng cũng chỉ có thể bỏ túi tối đa hơn 5 triệu USD.

So sánh ấy cho thấy, các trận đấu biểu diễn không chỉ mang lại sức hút đặc biệt cho quần vợt đỉnh cao, mà còn mở ra nguồn thu khổng lồ, dễ dàng và ít áp lực hơn cho những ngôi sao hàng đầu như Alcaraz và Sinner.

Không chỉ thống trị quần vợt nam bằng chuyên môn và danh hiệu Grand Slam, Alcaraz và Sinner còn đang chứng minh sức hút thương mại khổng lồ, biến những trận đấu mang tính giải trí thành “đại tiệc tiền thưởng” hiếm có trong làng thể thao đỉnh cao.

Tin liên quan

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối

ATP Tour Finals 2025: “Kẻ hủy diệt” Sinner vô địch tuyệt đối

(NLĐO) - “Kẻ hủy diệt” Jannik Sinner đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ATP Finals 2025 bằng một cách không thể hoàn hảo hơn.

ATP Finals 2025: Số 1 Alcaraz có sống sót trước "kẻ hủy diệt" Sinner?

(NLĐO) - Đúng như mong đợi và dự đoán của người hâm mộ quần vợt thế giới, ATP Finals 2025 đã có trận chung kết trong mơ.

Sinner "hủy diệt" Djokovic với trận giao bóng tốt nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Sinner tiếp tục khẳng định vị thế khi hạ Djokovic ở bán kết Six Kings Slam.

Alcaraz Sinner
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo