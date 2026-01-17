Đồ ăn "nhà làm" gây họa: Bị phạt nặng

Luật sư NGUYỄN TRUNG HIẾU, Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ, trả lời: Kinh doanh thực phẩm "nhà làm" qua Facebook, TikTok, dù mang tính tự phát và không có cửa hàng cố định, vẫn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật về ATTP. Khi xảy ra sự cố gây mất an toàn, chủ bếp ăn online phải đối mặt với 3 tầng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc.

Về xử phạt hành chính, theo điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, người bán bị phạt tiền từ 1-15 triệu đồng nếu vi phạm điều kiện bảo đảm ATTP; hoặc phạt từ 1 đến 2 lần giá trị thực phẩm nếu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Hình phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015, người bán phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho người tiêu dùng, bao gồm chi phí cứu chữa, thuốc men, thu nhập bị mất và tổn thất tinh thần.

Đặc biệt, nếu hậu quả nghiêm trọng, chủ bếp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 317 Bộ Luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Mức phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 20 năm. Người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm hành nghề từ 1 năm đến 5 năm.

Cơ quan quản lý hiện dễ dàng truy vết sai phạm qua lịch sử chuyển khoản và dữ liệu vận chuyển, nên việc thiếu cửa hàng cố định không giúp né tránh trách nhiệm. Người bán cần chủ động đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy chuẩn ATTP để bảo vệ bản thân và khách hàng.