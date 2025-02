Đỗ Hải Yến trở lại màn ảnh sau 10 năm dừng đóng phim

Dự án phim điện ảnh "1982" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với sự tham gia của diễn viên Đỗ Hải Yến vừa chính thức được giới thiệu tại Hà Nội.

Đỗ Hải Yến trẻ trung trong buổi ra mắt dự án "1982"

Nguyễn Hoàng Điệp là gương mặt nổi bật trong số những nhà làm phim độc lập trẻ tại Việt Nam. Cô là đạo diễn xác lập phong cách và cái nhìn tràn đầy tinh tế và nữ tính.

Đồng hành với cô trong dự án điện ảnh quan trọng này là Đỗ Hải Yến, ngôi sao của phim "Người Mỹ trầm lặng" và đạo diễn hình ảnh Sven Zellner, người đã tạo nên những thước phim chấn động của "Don't Look at Me that Way" và "Black Milk".

Nữ diễn viên cho hay chỉ cần nghe ý tưởng "1982", cô đã yêu dự án này,

Đỗ Hải Yến chia sẻ cô và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp quen nhau khi cả hai còn là những cô gái trẻ với bao mộng ước.

"Năm tháng trôi đi, chúng tôi chứng kiến những cuộc đại khủng hoảng của nhau, nhìn thấy nhau vấp ngã và tự đứng lên. Chính vì thế, chỉ cần nghe ý tưởng "1982" đến câu thứ ba, tôi đã yêu dự án này, yêu cô gái 1982 dù thế giới sụp đổ vẫn phải đi tìm mẹ và làm tròn bổn phận của một "trụ cột" bất đắc dĩ trong gia đình"- nữ diễn viên tâm sự.

Cô cũng bày tỏ thêm mình đã bước vào điện ảnh từ rất sớm và với cô, nó như một giấc mơ đẹp mà chẳng dám nỡ để mình thức tỉnh. Từ một "chiều hè thẳng đứng" khi nữ diễn viên chưa đầy 17 đến tháng ngày đôi mươi đi gặp Người Mỹ trầm lặng".

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp

Trong phim, Hải Yến không chỉ đóng chính mà còn đảm nhận nhà sản xuất phim "1982" do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của cô trên màn bạc sau 1 thập kỷ vắng bóng.

Ngoài Đỗ Hải Yến, phim còn có sự tham gia của NSUT Chiều Xuân, Thùy Anh…Đặc biệt Đỗ Hải Yến không chỉ là diễn viên chính trong phim mà còn là cộng sự, nhà đầu tư cho phim.

"1982" kể câu chuyện của mùa đông ở Hà Nội, khi Yến (40 tuổi), một đạo diễn điện ảnh bước vào chuỗi vận rủi của đời mình sau khi bị lừa mất tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Em trai cô cần tiền cưới vợ, em gái cô cần tiền để trả nợ vì đầu tư bất động sản thua lỗ, Yến phải cắt phần chi phí gia sư của cậu con trai đang ôn thi tốt nghiệp trong lúc ekip sản xuất phim thúc bách doạ bỏ việc nếu không có tiền. Gia đình Yến xáo xào khi người mẹ đột nhiên biến mất đúng vào lúc cả 3 chị em đều rất cần thuyết phục mẹ bán căn nhà để chia tài sản. Ba chị em làm tất cả mọi cách để tìm mẹ, kể cả cầu cúng bói toán những mong mẹ trở về, mong kịp có tiền để giải quyết mọi việc trước khi quá muộn...

"1982" dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm nay

Phim quay tại Hà Nội, trong những ngôi nhà tập thể cũ và dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

"Tôi tin chắc câu chuyện của chúng tôi, "1982", cũng là câu chuyện của một thời đại và rất háo hức được kể nó với khán giả trên khắp thế giới"- Đỗ Hải Yến nói.

Đỗ Hải Yến chi sẻ về quyết định tham gia bộ phim. Ảnh: Lan Anh

Đỗ Hải Yến đóng phim năm 17 tuổi với vai nhỏ trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bộ phim gần đây cô tham gia là "Cha, con và..." của đạo diễn Phan Đăng Di tham dự LHP Berlin năm 2015.