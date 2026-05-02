Khoa học

Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại

Anh Thư

(NLĐO) - Một kho báu lớn từ người Viking đã được tìm thấy theo cách đầy bất ngờ tại một trang trại ở Na Uy.

Theo Live Science, kho báu tiền xu cổ Viking lớn nhất Na Uy vừa được tìm thấy tại một trang trại ở gần làng Rena, phía Đông đất nước.

Kho báu này gồm 2.970 đồng xu cổ có niên đại trên dưới 1.000 năm, được đúc ở Anh, Đức, Đan Mạch và Na Uy, nằm vương vãi khắp khuôn viên trang trại nói trên.

Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại - Ảnh 1.
Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại - Ảnh 2.
Dò kim loại, phát hiện kho báu ngàn năm rải khắp trang trại - Ảnh 3.

Một số hiện vật từ Kho báu Mørstad - Ảnh: CHÍNH QUYỀN HẠT INNLANDET

Cục Di sản Văn hóa Na Uy cho biết câu chuyện bắt đầu từ 2 người sử dụng máy dò kim loại để săn kho báu.

Sau khi tìm thấy 19 đồng xu cổ và nhận ra đó là một phát hiện lớn, họ đã báo cho các nhà khảo cổ địa phương.

Bắt tay vào việc, nhà nhà nghiên cứu hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy thêm một ít đồng xu nữa. Nhưng rồi số tiền cổ thu được ngày một nhiều hơn và cực kỳ đa dạng. Họ đặt tên cho phát hiện này là Kho báu Mørstad, dựa theo tên của trang trại.

Các chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử văn hóa ở Oslo - Na Uy đã phân tích Kho báu Mørstad và tìm thấy nhiều loại tiền nổi tiếng trong lịch sử.

Trong số đó có các đồng tiền được đúc dưới thời Æthelred II (vua Anh từ năm 978-1016), Cnut Đại đế (vua Anh, Đan Mạch và Na Uy từ khoảng năm 1016-1035), và Otto III (hoàng đế La Mã từ năm 996-1002).

"Tiền xu nước ngoài chiếm ưu thế trong lưu thông tiền tệ ở Na Uy cho đến khi Vua Harald Hardrada (trị vì Na Uy những năm 1046-1066) thiết lập hệ thống tiền tệ quốc gia" - nhà nghiên cứu Svein Gullbekk từ Bảo tàng Lịch sử văn hóa cho biết.

Kho báu cũng bao gồm một vài đồng xu được đúc dưới thời vị vua này, cho thấy nó được chôn giấu vào khoảng những năm 1050.

Ngoài tiền cổ, các nhà khoa học cũng tìm thấy những mảnh trang sức bạc bị cắt nhỏ, được dùng thay tiền vào thời kỳ đó.

Đây có thể là tài sản của một người hoặc một nhóm người Viking được tạo ra không phải từ các cuộc cướp bóc mà từ quá trình chế biến tài nguyên thiên nhiên quy mô công nghiệp từ các vùng đầm lầy địa phương ở Scandinavia.

"Quặng được khai thác từ các đầm lầy, và sắt thành phẩm được xuất khẩu sang châu Âu. Từ những năm 900 đến cuối những năm 1200, khu vực này đã có một ngành sản xuất sắt khổng lồ" - nhà khảo cổ Jostein Bergstøl từ Bảo tàng Lịch sử văn hóa cho biết.

Điều kiện đất đai ở khu vực này đã giúp bảo quản rất tốt các đồng xu, mặc dù các hoạt động nông nghiệp trong nhiều thế kỷ có thể đã xới tung số tiền lên và khiến chúng vương vãi khắp trang trại.

