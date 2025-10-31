Đô thị Nhà Bè - phòng tuyến xanh của TP HCM

Ngày 31-10, UBND xã Nhà Bè (TP HCM) tổ chức hội thảo "Định hướng quy hoạch và phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới" với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP HCM, các sở, ngành, chuyên gia quy hoạch và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè, mong muốn xây dựng Nhà Bè trở thành một đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Đồng thời, kế thừa truyền thống, vừa mở ra không gian mới cho phát triển kinh tế, hạ tầng và môi trường sống của người dân.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng, đánh giá Nhà Bè là địa bàn đặc thù về sông nước, thủy văn và cảnh quan tự nhiên. Do đó, đòi hỏi một mô hình quy hoạch "thuận thiên – thích ứng" thay vì lấn sông, chặn nước như trước.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng.

"Nếu không cải tạo đồng bộ hệ thống sông rạch và môi trường vùng hạ lưu, Nhà Bè sẽ tiếp tục đối diện với ngập, sạt lở và ô nhiễm. Quy hoạch phải đi kèm cơ chế nguồn lực, không thể chỉ dừng ở ý tưởng" - bà Trần Thu Hằng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng kiến nghị TP HCM xem xét bố trí ngân sách và cơ chế đặc thù cho Nhà Bè nhằm hình thành đô thị sinh thái ven sông tiêu biểu, vừa là phòng tuyến xanh ứng phó biến đổi khí hậu, vừa là "vành đai điều hòa sinh thái" cho toàn khu vực phía Nam thành phố.

ThS-KTS Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm quy hoạch xây dựng 4, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng, khẳng định Nhà Bè là một vùng đất đặc biệt trong quy hoạch đô thị quốc gia, nơi hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo nên cấu trúc không gian tự nhiên hiếm có.

Hội thảo "Định hướng quy hoạch và phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới".

"Nhà Bè không nên lấn sông, mà phải phát triển cùng với sông – hướng đến đô thị thích ứng khí hậu, hiện đại mà vẫn mang đậm bản sắc của khu Nam" - bà Phạm Thị Huệ Linh phát biểu.

Theo bà Phạm Thị Huệ Linh, một trong các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố là việc giảm thiểu ngập lụt. Vì vậy, các công viên sẽ được khai thác cho mục đích đó. Bố trí các hồ điều hoà nằm ở hạ lưu, trữ lượng nước lớn, nằm ở các khu công viên.

Các điểm hồ nhỏ nằm ở vị trí cao hơn, có chức năng giữ nước tạm thời để giảm lượng nước đổ xuống các vùng trũng, thấp quá lớn. Từ đó, giúp giải quyết ngập lụt khi nước triều dâng cao.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, cho rằng khu vực xã Nhà Bè có nhiều tiềm năng nhưng cần quy hoạch tổng thể, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhận định, Nhà Bè là khu vực có vị trí rất đặc biệt trong cấu trúc không gian đô thị của thành phố. Đây không chỉ là cực tăng trưởng mới, mà còn là "hành lang giao thoa" giữa trung tâm đô thị và vùng kinh tế biển Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết TP HCM đang tích hợp, rà soát 281 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phân khu chức năng và điều chỉnh 127 phân khu còn thiếu, trong đó có khu vực Nhà Bè.

"Phát triển Nhà Bè phải bám vào yếu tố nước, xem sông và kênh, rạch là xương sống của không gian đô thị. Quy hoạch giao thông, hạ tầng, công viên và không gian công cộng cần quay mặt ra sông, vừa bảo tồn sinh thái, vừa mở hướng phát triển kinh tế" - ông Bùi Xuân Cường khẳng định.