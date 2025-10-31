Đô thị Nhà Bè - phòng tuyến xanh của TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đô thị Nhà Bè - phòng tuyến xanh của TP HCM

QUỐC ANH - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Xã Nhà Bè cần được bố trí ngân sách và cơ chế đặc thù để hình thành đô thị sinh thái ven sông, vừa là phòng tuyến xanh ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngày 31-10, UBND xã Nhà Bè (TP HCM) tổ chức hội thảo "Định hướng quy hoạch và phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới" với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP HCM, các sở, ngành, chuyên gia quy hoạch và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Đô thị Nhà Bè – phòng tuyến xanh của TP HCM - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè, mong muốn xây dựng Nhà Bè trở thành một đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Đồng thời, kế thừa truyền thống, vừa mở ra không gian mới cho phát triển kinh tế, hạ tầng và môi trường sống của người dân.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng, đánh giá Nhà Bè là địa bàn đặc thù về sông nước, thủy văn và cảnh quan tự nhiên. Do đó, đòi hỏi một mô hình quy hoạch "thuận thiên – thích ứng" thay vì lấn sông, chặn nước như trước.

Đô thị Nhà Bè – phòng tuyến xanh của TP HCM - Ảnh 2.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng.

"Nếu không cải tạo đồng bộ hệ thống sông rạch và môi trường vùng hạ lưu, Nhà Bè sẽ tiếp tục đối diện với ngập, sạt lở và ô nhiễm. Quy hoạch phải đi kèm cơ chế nguồn lực, không thể chỉ dừng ở ý tưởng" - bà Trần Thu Hằng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng kiến nghị TP HCM xem xét bố trí ngân sách và cơ chế đặc thù cho Nhà Bè nhằm hình thành đô thị sinh thái ven sông tiêu biểu, vừa là phòng tuyến xanh ứng phó biến đổi khí hậu, vừa là "vành đai điều hòa sinh thái" cho toàn khu vực phía Nam thành phố.

ThS-KTS Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm quy hoạch xây dựng 4, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng, khẳng định Nhà Bè là một vùng đất đặc biệt trong quy hoạch đô thị quốc gia, nơi hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo nên cấu trúc không gian tự nhiên hiếm có.

Đô thị Nhà Bè – phòng tuyến xanh của TP HCM - Ảnh 3.

Hội thảo "Định hướng quy hoạch và phát triển xã Nhà Bè trong giai đoạn mới".

"Nhà Bè không nên lấn sông, mà phải phát triển cùng với sông – hướng đến đô thị thích ứng khí hậu, hiện đại mà vẫn mang đậm bản sắc của khu Nam" - bà Phạm Thị Huệ Linh phát biểu.

Theo bà Phạm Thị Huệ Linh, một trong các vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố là việc giảm thiểu ngập lụt. Vì vậy, các công viên sẽ được khai thác cho mục đích đó. Bố trí các hồ điều hoà nằm ở hạ lưu, trữ lượng nước lớn, nằm ở các khu công viên.

Các điểm hồ nhỏ nằm ở vị trí cao hơn, có chức năng giữ nước tạm thời để giảm lượng nước đổ xuống các vùng trũng, thấp quá lớn. Từ đó, giúp giải quyết ngập lụt khi nước triều dâng cao.

Đô thị Nhà Bè – phòng tuyến xanh của TP HCM - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, cho rằng khu vực xã Nhà Bè có nhiều tiềm năng nhưng cần quy hoạch tổng thể, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhận định, Nhà Bè là khu vực có vị trí rất đặc biệt trong cấu trúc không gian đô thị của thành phố. Đây không chỉ là cực tăng trưởng mới, mà còn là "hành lang giao thoa" giữa trung tâm đô thị và vùng kinh tế biển Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đô thị Nhà Bè – phòng tuyến xanh của TP HCM - Ảnh 5.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết TP HCM đang tích hợp, rà soát 281 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phân khu chức năng và điều chỉnh 127 phân khu còn thiếu, trong đó có khu vực Nhà Bè.

"Phát triển Nhà Bè phải bám vào yếu tố nước, xem sông và kênh, rạch là xương sống của không gian đô thị. Quy hoạch giao thông, hạ tầng, công viên và không gian công cộng cần quay mặt ra sông, vừa bảo tồn sinh thái, vừa mở hướng phát triển kinh tế" - ông Bùi Xuân Cường khẳng định.

Tin liên quan

Đồng bộ quy hoạch để TP HCM bứt phá

Đồng bộ quy hoạch để TP HCM bứt phá

Việc đồng bộ quy hoạch, kết nối hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị là nhiệm vụ trọng tâm đang được các cơ quan chuyên môn TP HCM hoạch định

Sớm điều chỉnh quy hoạch TP HCM, đưa kinh tế biển và logistics bứt phá

(NLĐO)- TP HCM sau sáp nhập mở ra không gian phát triển rộng lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, logistic, tài chính và công nghiệp công nghệ cao

Bối cảnh mới chờ quy hoạch mới (*): Khai mở tiềm năng, phát huy lợi thế

Trước câu chuyện quy hoạch TP HCM trong bối cảnh mới, nhiều chuyên gia đã có góp ý tâm huyết

biến đổi khí hậu môi trường sống Bộ Xây dựng quy hoạch xây dựng Kinh tế biển bảo tồn thiên nhiên Quy hoạch đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo