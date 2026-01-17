Đoàn Báo Người Lao Động cùng nhà đồng hành tặng 20 tivi cho Đà Nẵng

Ngày 17-1, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng”, “Xuân tình nguyện” 2026 tại xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng).

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho địa phương

Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho xã Duy Xuyên và Phước Hiệp (thành phố Đà Nẵng)

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai và các hoàn cảnh khó khăn. Sau khi triển khai tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Báo Người Lao Động tiếp tục hành trình hỗ trợ tái thiết cho các điểm trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tại chương trình, Báo Người Lao Động thực hiện hoạt động “Tự hào đường cờ Tổ quốc”, trao tặng xã Duy Xuyên và xã Phước Hiệp 1.000 lá cờ Tổ quốc. Số cờ này trích từ 5.000 lá cờ Báo Người Lao Động đã trao tặng TP Đà Nẵng để xây dựng các tuyến đường cờ, góp phần chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao học bổng cho học sinh tại xã Gò Nổi

Anh Nguyễn Bá Duân, Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng trao học bổng cho các em học sinh

Đồng thời, thông qua sự kết nối của Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động kịp thời nhằm chăm lo cho người dân và học sinh vùng khó.

Cụ thể, Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam tài trợ 20 tivi 55 inch cho các điểm trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai ở TP Đà Nẵng.

Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tặng quà cho các hộ gia đình có công với cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đoàn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tài trợ 50 suất học bổng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ vận chuyển tivi bằng đường hàng không. Công ty TNHH Đông Tây Barbershop trao tặng 100 suất cắt tóc miễn phí cho người dân và 30 bao lì xì “Xuân tình nguyện” 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, đại diện Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam, tài trợ 20 tivi 55 inch cho Thành đoàn Đà Nẵng để hỗ trợ cho các điểm trường còn khó khăn

Đại diện Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV trao các suất hỗ trợ

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao 1.000 cuốn vở cho Đoàn xã Gò Nổi

Công ty TNHH Đông Tây Barbershop trao tặng 100 suất cắt tóc miễn phí cho người dân và 30 bao lì xì “Xuân tình nguyện” 2026

Tại chương trình, Đoàn xã Gò Nổi cũng trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 2 học sinh trên địa bàn

Niềm vui của giáo viên Trường TH Nguyễn Trọng Nghĩa khi nhận được tivi mới để phục vụ công tác dạy học

Chị Hồ Thị Hoàng Tú, Bí thư Đoàn xã Gò Nổi, cho biết sự hỗ trợ của Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành đã góp phần thiết thực giúp địa phương hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2026, đồng thời tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng tham gia chương trình, đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng khẳng định sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động không chỉ góp phần làm nên thành công của lễ phát động mà còn thể hiện rõ vai trò kết nối giữa báo chí và tổ chức Đoàn trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

“Hy vọng thời gian tới, Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động tiếp tục phối hợp cùng Thành đoàn Đà Nẵng triển khai thêm nhiều chương trình ý nghĩa, mang tính kết nối, hiệu quả cao, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn” - đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng bày tỏ.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành gồm Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam, Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Đoàn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH Đông Tây Barbershop đã quan tâm, phối hợp để thực hiện tốt chương trình.



