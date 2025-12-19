Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động và TCL tặng trường học Khánh Hòa 50 tivi

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Người Lao Động, tặng quà cho học sinh Khánh Hòa

Sáng 19-12, tại Trường Tiểu học và THCS Diên Đồng, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ phát động "Ngày thanh niên cùng hành động". Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động trọng tâm của nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động, nhà tài trợ TCL Việt Nam tặng ti vi hỗ trợ trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động triển khai Chương trình "Hành trình tuổi trẻ – Kết nối vì cộng đồng", tập trung hỗ trợ học sinh, các điểm trường và người dân tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trên địa bàn Khánh Hòa và một số tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao ảng tượng 50 tivi cho tỉnh Khánh Hòa

Thông qua sự kết nối của Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động kịp thời để chăm lo cho người dân và học sinh vùng khó khăn.

Trao balo và vở để tặng cho học sinh Khánh Hòa

Qua đó, chương trình đã trao tặng 150 tivi 55 inch do Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL (Việt Nam) tài trợ; trao dụng cụ học tập và học bổng cho học sinh khó khăn do Trung tâm Anh ngữ WESET English Center đồng hành.

Riêng tại Khánh Hòa, chương trình tiếp nhận và trao 50 tivi do Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động và TCL hỗ trợ.

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động tặng ti vi cho Trường Tiểu học và THCS Diên Khánh



Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng các nhà hảo tâm cũng trao tặng "Vườn cây sinh kế cho thanh niên"; tặng 507 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Diên Đồng, đồng thời phát động trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động tặng ti vi cho Trưởng Tiểu học Diên Lâm cơ sở 1

Trưởng tiểu học Diên Lâm cơ sở 1

Theo Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, "Ngày thanh niên cùng hành động" là lời hiệu triệu đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Niềm vui học sinh Khánh Hòa khi nhận quà từ Báo Người Lao Động

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa khẳng định, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Người Lao Động không chỉ góp phần làm nên thành công của lễ phát động, mà còn thể hiện vai trò kết nối báo chí – Đoàn thanh niên trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.