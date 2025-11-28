HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đoạn clip dài 19 giây gây phẫn nộ ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đã đề nghị một số người liên quan đoạn clip dài 19 giây đến làm việc

Chiều 28-11, thông tin từ UBND xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cho biết công an xã đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc nhóm người tụ tập, có hành vi đánh nhau tại một đoạn đường trong Khu Công nghiệp Cầu Tràm. 

Hình ảnh vụ việc được ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận và gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Clip ghi lại cảnh nhóm người đánh dã man nam thanh niên trong khu công nghiệp

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Rạch Kiến đã mời làm việc một số người liên quan. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc rút tiền tại cột ATM.

Trước đó, vào sáng 27-11, một nhóm người xảy ra cự cãi rồi lao vào hành hung nhau tại đoạn đường trong khu công nghiệp. Clip do người dân ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dừng xe đứng xung quanh, lớn tiếng chửi bới và chứng kiến toàn bộ diễn biến.

Đáng chú ý, một nam thanh niên không mặc áo bị đánh ngã xuống đường. Khi nạn nhân nằm bất động, một số người vẫn tiến đến liên tục dùng chân đá, đạp vào đầu và mặt.

Nạn nhân chỉ biết nằm co cụm, dùng tay che mặt để tự vệ trong khi nhiều người xung quanh không can thiệp.

Sau khi hành hung, nhóm người nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Đoạn clip dài 19 giây sau khi được đăng tải đã lan truyền nhanh chóng, khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực và thái độ thờ ơ của những người chứng kiến.

Đoạn clip 19 giây gây phẫn nộ ở Tây Ninh và hành vi bạo lực gây xôn xao - Ảnh 1.

Đoạn clip 19 giây gây phẫn nộ ở Tây Ninh và hành vi bạo lực gây xôn xao - Ảnh 2.

Công an đang xác minh nhóm đối tượng đánh dã man nam thanh niên trong khu công nghiệp

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rạch Kiến đã triển khai lực lượng thu thập lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh liên quan và xác minh danh tính tất cả những người có mặt trong vụ việc.

tỉnh Tây Ninh cộng đồng mạng công an xã hành vi bạo lực
