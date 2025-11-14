Xe khách và xe container dừng lại giữa đường, người trên xe lao vào đánh nhau

Ngày 14-11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang xác minh video xe khách và xe container đang chạy thì dừng lại giữa đường, người trên xe lao xuống đánh nhau tại đường tránh quốc lộ 1 qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 13-11. Thời điểm trên, camera của một người đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi ghi lại cảnh một xe khách dừng lại phía trước một xe container.
Cùng với đó, nhiều người đàn ông cùng lao vào vật, đấm, đạp một người đang nằm dưới đường.
Trong video, lúc vụ việc xảy ra, có một phụ nữ xuống can ngăn, nhưng nhóm người vẫn hung hăng tấn công người đàn ông.
Sau đó, người đàn ông bị đánh cố gắng thoát ra và leo lên xe container.
Trong khi đó, nhóm tấn công người này nhanh chóng chạy về phía cửa xe khách đang mở sẵn.
Video vụ nhóm người dừng xe giữa đường lao vào đánh nhau
Nghiêm trọng hơn, vụ nhóm người đánh nhau xảy ra ngay vạch phân chiều lưu thông tại điểm cua Quốc lộ 1. Một xe tải thấy sự việc bất ngờ đã phải đánh xe qua chiều ngược lại để tránh va chạm với những người đang đánh nhau giữa đường.
Sau khi tiếp nhận video từ người dân, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc xác minh. Lãnh đạo đơn vị cho biết đây là hành vi côn đồ, không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, mất an ninh trật tự mà còn gây cản trở giao thông trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1.
"Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh và xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đối với hành vi côn đồ, đánh người sẽ phối hợp công an xã nơi xảy ra vụ việc để xử lý", lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nói.
