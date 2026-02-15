HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

Đoạn clip ngắn trên đường cao tốc gây "bão" mạng xã hội

Vân Du

(NLĐO) - Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận sẽ kiểm tra thông tin về đoạn clip ngắn được cho là xảy ra trên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau mà mạng xã hội lan truyền.

Mới đây, tài khoản Facebook tên N.T. đã đăng tải thông tin "Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, ông chú chặn xe, gây rối trật tự công cộng…" kèm theo đoạn clip dài hơn 40 giây.

Đoạn clip ngắn trên cao tốc gây "bão" mạng xã hội - Ảnh 1.

Người đàn ông chặn phương tiện được cho là tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

CLIP: Người đàn ông chặn xe ô tô mà mạng xã hội đang lan truyền

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông chân không mang dép, tay cầm một vật giống ống nhựa rồi chặn ô tô đang di chuyển trên cao tốc. Nhiều người ngồi trong xe cho rằng người đàn ông trên đang say rượu…

Đoạn clip này đã gây "bão" mạng xã hội với rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Tài khoản có tên Nhật Hoàng Minh bình luận: "Ông này nếu say rượu thì coi như khỏi ăn Tết. Nếu có vấn đề thần kinh thì về nhà được"; "Gặp báo thủ không trời". Tài khoản Facebook tên Doan TA chia sẻ: "Ông này bị thần kinh".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẳng định: "Tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra thông tin trên vì chưa nghe anh em báo cáo về trường hợp này".

Tin liên quan

Nhiều nhân viên y tế ở Cà Mau đòi bỏ trực Tết nếu không có lương

Nhiều nhân viên y tế ở Cà Mau đòi bỏ trực Tết nếu không có lương

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều nhân viên y tế tại một trung tâm ở Cà Mau đòi bỏ trực nếu không có lương đã gây "bão" mạng xã hội.

VIDEO: Nhiều người đến mua sau khi hay tin người từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai Tết “bị lừa”

(NLĐO) - Sau khi mạng xã hội xôn xao câu chuyện một người ở Gia Lai ra Nghệ An bán mai Tết “bị lừa” đã có rất nhiều người đến mua cây ủng hộ.

Thực hư thông tin bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch, gia đình tha thiết kêu gọi hỗ trợ máu hiếm

(NLĐO)- Một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu bé 3 tuổi bị sâu biển cắn phải truyền máu hiếm tại một bệnh viện Vũng Tàu

