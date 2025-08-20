Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20-8, trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TP HCM, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn.

Tại đây, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã đại diện cho 283 đại biểu dự Đại hội phát biểu báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Dương Anh Đức, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM được thành lập theo Quyết định số 51-QĐ/TU ngày 1-7-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương và Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM. Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, để đưa hoạt động của Đảng bộ đi vào hoạt động đúng theo nguyên tắc, quy định, thẩm quyền.

Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, toàn Đảng bộ trước khi hợp nhất, đã phát huy bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đột phá, đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy biên chế với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, vận dụng tốt các chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của Đảng bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên và thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng bộ đã phấn đấu thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được toàn Đảng bộ tổ chức triển khai với nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xác định các vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết và những nội dung đột phá tập trung thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, học tập và làm theo lời Bác.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức và những lời dạy của Bác để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, học tập, nêu gương và làm theo lời dạy của Bác.

Các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Vì người thợ", "Dân vận khéo", "Tháng công nhân", "Tháng thanh niên", phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chương trình "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Cuộc vận động "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", luôn thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM hứa suốt đời trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ TP HCM ngày càng giàu đẹp, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sánh vai các cường quốc năm châu theo di nguyện của Người.

Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tận tâm, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.