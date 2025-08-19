HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển"

Sáng 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc trù bị. 

Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Có 283 đại biểu chính thức đại diện cho 6.454 Đảng viên thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở được triệu tập tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Theo ông Võ Văn Minh, Nghị quyết Đại hội sẽ lãnh đạo các cấp ủy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy MTTQ TP HCM, Đảng ủy Tòa án nhân dân, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. "Đây là những đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ chính trị của TP HCM trong lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực nội chính và vai trò đại diện tiếng nói người dân TP HCM" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên. Đồng thời quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển" để tích cực đóng góp vào thành công chung.

TIN LIÊN QUAN

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học, chất lượng, cùng ý thức và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu trước Đảng, ông Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 5.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua Nội quy Đại hội; biểu quyết thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 6.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-8

Tin liên quan

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An

(NLĐO) - Đảng bộ phường Phú An lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo đại hội phường Tân Định

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Định đang diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

Đại tướng Trịnh Văn Quyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Có 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 7 dự Đại hội

