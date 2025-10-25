HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đoàn đại biểu Nga đến Hà Nội dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo ủy quyền của Tổng thống Vladimir Putin, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nga đến Hà Nội dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, tối 24-10, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nga Alexander Gutsan đã đến Hà Nội để tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

- Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nga Alexander Gutsan đến Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán cung cấp

Tại sân bay, người đứng đầu cơ quan kiểm sát của Nga được Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đón tiếp trọng thể.

Ông Alexander Gutsan dẫn đầu Đoàn đại biểu liên ngành của Liên bang Nga theo ủy quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Thành phần đoàn gồm đại diện Bộ Ngoại giao Nga, các bộ, ngành chuyên trách khác, cùng một số doanh nghiệp Nga hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nga cũng sẽ có nhiều cuộc gặp với các đồng nghiệp quốc tế, trong đó các bên sẽ trao đổi quan điểm về những vấn đề trọng tâm và xây dựng các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng là văn kiện mang tính toàn cầu đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực chống việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội. Đây cũng là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai.

Quá trình đàm phán Công ước đã được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã ủng hộ Liên hợp quốc khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này. Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng (tháng 2-2022 đến tháng 8-2024), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24-12-2024. Công ước này hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" tại thủ đô Hà Nội vào các ngày 25 và 26-10. Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký Công ước.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

(NLĐO)- Chiều 24-10, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước: Bảo đảm lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra thành công

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, tiến độ triển khai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

"Công ước Hà Nội": Khẳng định vị thế Việt Nam

Với việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký "Công ước Hà Nội", Việt Nam đảm nhận vai trò tiên phong, dẫn dắt hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng

tổng thống nga vladimir putin tổng thống putin Liên Hợp Quốc tội phạm mạng quan hệ Việt Nam-Nga Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng
