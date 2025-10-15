"Công ước Hà Nội": Khẳng định vị thế Việt Nam

Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 26-10 tại TP Hà Nội.

Tất bật chuẩn bị

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng diễn ra tối 13-10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ tháng 1-2025 đến nay, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai việc chuẩn bị tổ chức sự kiện này.

Đến ngày 8-10, hơn 100 đoàn đại diện quốc gia thành viên LHQ và tổ chức quốc tế do lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo bộ, ngành các nước, tổ chức quốc tế làm trưởng đoàn khẳng định sẽ tham dự lễ mở ký. Sự kiện này còn có sự tham dự của các công ty công nghệ, giới nghiên cứu và truyền thông, báo chí quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa sự kiện giới thiệu Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York - Mỹ ngày 22-9. Ảnh: TTXVN

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình Lễ mở ký, gồm lễ đón chính thức các trưởng đoàn tham dự; phiên khai mạc cấp cao do Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đồng chủ trì; Lễ mở ký Công ước do LHQ điều hành...

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, bên cạnh việc chuẩn bị lễ mở ký, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an còn tích cực phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị cho hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Các sự kiện bên lề gồm: 8 cuộc tọa đàm, 32 hội thảo, hơn 20 gian triển lãm của các quốc gia, tổ chức quốc tế liên quan khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng và chống tội phạm mạng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Lễ mở ký sẽ được tổ chức trang trọng nhất, theo đúng tiêu chuẩn của LHQ. Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ thuộc nhóm quốc gia đầu tiên ký Công ước. Lễ mở ký được kỳ vọng thu hút sự tham dự của đông đảo quốc gia thành viên, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ để Công ước sớm được phê chuẩn, đưa vào thực thi theo lộ trình dự kiến của UNODC là năm 2027.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các tiểu ban tích cực, chủ động thúc đẩy triển khai nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và thời gian; báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm Lễ mở ký Công ước thành công tốt đẹp nhất để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mở ra nhiều hướng hợp tác mới

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia thành viên LHQ đã ủng hộ khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này.

Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng (từ tháng 2-2022 đến tháng 8-2024), Đại hội đồng LHQ đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24-12-2024. Công ước này hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả quốc gia thành viên hợp tác phòng chống tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc LHQ chọn thủ đô Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước là sự kiện hết sức đặc biệt. "Công ước Hà Nội" đánh dấu lần đầu tiên, một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam.

Bà Ghada Waly - Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc UNODC - cho rằng Công ước là nền tảng đấu tranh với tội phạm mạng và là văn kiện pháp lý hình sự quốc tế đầu tiên của LHQ sau hơn 20 năm. Bà cảm ơn nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị và cam kết đồng hành hỗ trợ các quốc gia phê chuẩn, thực thi Công ước.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, tên gọi "Công ước Hà Nội" phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này. Điều đó còn cho thấy việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam. Sự kiện này cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập LHQ (24-10).

Thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, sau khi ký kết, Việt Nam tiến hành rà soát các hệ thống pháp luật liên quan để chuẩn bị phê chuẩn "Công ước Hà Nội" sớm nhất. Các biện pháp trọng tâm bao gồm: Sửa đổi Luật An ninh mạng (hợp nhất với Luật An toàn thông tin mạng); hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tố tụng hình sự để có thể triển khai các nội dung như: trao đổi thông tin tội phạm, chuyển giao dữ liệu, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản phạm tội. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 theo yêu cầu của công ước này.



