Thời sự

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại nhiều phường, xã khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Các đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã; nghe báo cáo về những nội dung, trong đó có thủ tục phi địa giới hành chính

Sáng 9-9, Đoàn công tác số 7 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM do bà Nguyễn Thị Yến - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa. 

Cùng ngày, Đoàn công tác số 8 do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM, làm trưởng đoàn cũng làm việc tại xã Long Điền và phường Bà Rịa.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu để cải cách hành chính - Ảnh 1.

Đoàn công tác số 7 do bà Nguyễn Thị Yến - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - làm trưởng đoàn làm việc tại phường Rạch Dừa.

Nội dung khảo sát tập trung vào việc triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, các đoàn công tác cũng khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các phường Vũng Tàu, Bà Rịa, Rạch Dừa và xã Long Điền. 

Tại đây, các địa phương đã bố trí quầy giao dịch, trang thiết bị và nhân lực bảo đảm tiếp nhận hiệu quả hồ sơ phi địa giới hành chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu để cải cách hành chính - Ảnh 2.

Đoàn công tác số 8 do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP HCM, làm trưởng đoàn khảo sát tại phường Bà Rịa

Tại phường Rạch Dừa, lãnh đạo địa phương cho biết từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 2.446 hồ sơ, trong đó 85% hồ sơ trực tuyến, giải quyết xong 2.242 hồ sơ. UBND phường cũng đã triển khai tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP HCM, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu để cải cách hành chính - Ảnh 3.

Đoàn công tác khảo sát tại Công an phường Rạch Dừa

Xã Long Điền đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động với 363 thủ tục được công khai, trong đó có 99 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 81%, các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không trễ hẹn.

Đáng chú ý, xã Long Điền đã thành lập 23 tổ công nghệ số cộng đồng tại 23 ấp nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như nâng cao kỹ năng nhận biết tin giả và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu để cải cách hành chính - Ảnh 4.

Đoàn công tác số 7 khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa

Các đoàn công tác đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của những địa phương liên quan đến các khó khăn trong quá trình vận hành; ghi nhận nỗ lực của địa phương trong quá trình vận hành bộ máy cũng như giải quyết các thủ tục, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương đã thẳng thắn đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến nhân sự, hạ tầng mạng viễn thông, vướng mắc về thủ tục để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khảo sát tại Bà Rịa - Vũng Tàu để cải cách hành chính - Ảnh 5.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống công nghệ, viễn thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu, TP HCM

    Thông báo