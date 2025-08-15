Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, dù môi trường thương mại quốc tế còn nhiều biến động và mức thuế đối ứng 20%, đông đảo doanh nghiệp Mỹ vẫn chọn TP HCM làm điểm hẹn mua hàng tại Viet Nam International Sourcing 2025 (VIS 2025) từ ngày 4 đến 6-9.

Sẽ có nhiều doanh nghiệp Mỹ đến TP HCM trong tháng 9 tới. Ảnh: Minh họa

"Tín hiệu này cho thấy nhu cầu kết nối chuỗi cung ứng với Việt Nam không hề hạ nhiệt, mà dần chuyển sang mô hình tìm kiếm trực tiếp nhà cung ứng là các nhà sản xuất Việt Nam để rút ngắn chuỗi logistics, tiết giảm chi phí và tăng độ chủ động" - Vụ Phát triển thị trường nước ngoài đánh giá.



Từ khu vực bờ Tây, bang Oregon xác nhận dẫn đoàn doanh nghiệp đông đảo do Hạ nghị sĩ Daniel Nguyễn đồng hành, quy tụ các "ông lớn" hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ, thời trang ngoài trời và dịch vụ logistics.

Lịch trình tại VIS 2025 tập trung vào làm việc B2B, thống nhất yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, mô hình cung ứng và khảo sát thực tế tại nhà máy, khu công nghiệp. Cùng với lịch làm việc dày đặc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, đoàn Oregon hướng tới xây dựng các biên bản ghi nhớ và hợp tác cụ thể ngay sau sự kiện.

Doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam, kỳ vọng có nhiều hợp đồng hợp tác

Từ bờ Nam, VIS 2025 dự kiến đón đoàn nhập khẩu, phân phối và logistics quy mô lớn nhất từ trước đến nay từ bang Texas, gồm: L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston, MIB - Morris International Beverage…

Nhóm doanh nghiệp này đặt mục tiêu tìm nguồn "Made in Vietnam" trải rộng nhiều lĩnh vực: cơ điện tử, chế tạo máy, dệt may, hóa chất - nhựa, da giày, thực phẩm - đồ uống, thủ công mỹ nghệ, nội thất.

Sự hiện diện của Port Houston cho thấy kỳ vọng tối ưu hướng vận chuyển và cửa vào hệ thống phân phối tại miền Nam Mỹ.

Với ưu thế về giá thành, chất lượng và sự linh hoạt, cùng năng lực cạnh tranh, tuân thủ ngày càng được nâng cao, doanh nghiệp Việt có cơ hội "vào kệ" nhanh hơn thông qua các chuỗi phân phối và mạng lưới logistics mà các doanh nghiệp Mỹ đang vận hành.

Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ có nhiều thương vụ và hợp đồng được ký kết, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam - Oregon - Texas nói riêng, Việt Nam - Mỹ nói chung một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn.