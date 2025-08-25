Đoàn kết, đồng lòng tạo nên sức mạnh vô địch





Còn bắt nguồn sự cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dândưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sáng 24-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cho biết nhờ những chính sách của Ðảng và Nhà nước, đời sống nhân dân được nâng lên rất nhiều so với trước đây. Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sau gần 2 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình này cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó là niềm vui, niềm vinh dự của kiều bào ta khi hướng về Tổ quốc. Các đường lối, chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước về tôn giáo đã tạo nên bức tranh thực tiễn đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng và tự do tại Việt Nam. Ðồng bào các dân tộc thiểu số luôn gắn bó máu thịt với dân tộc Việt Nam, đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt với Ðảng, với Tổ quốc. Các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Ðảng, Nhà nước đã đề ra...

Theo Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận với trên 7 triệu tín đồ, đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước. Trong kỷ nguyên mới, cộng đồng Công giáo ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, nguyện chung tay, đồng hành cùng các tôn giáo bạn và người dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cao đẹp vì người dân và sự vững mạnh của đất nước.

"Với thời gian hiện diện tại Việt Nam, với những đóng góp nền tảng của cộng đồng Dân Chúa, chúng tôi tự hào và khẳng định rằng trong kỷ nguyên mới của đất nước, người Công giáo Việt Nam tiếp tục, sẵn sàng dấn thân vào các hoạt động vì hạnh phúc của đồng bào, như Hội Thánh đã đề ra trong Thư chung 1980" - Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh bày tỏ.

Trong khi đó, bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai - cho rằng trách nhiệm của mỗi cán bộ MTTQ là phải thường xuyên vận động, khích lệ tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực của người dân; đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước

Phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhìn nhận để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố. Một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng là sự đoàn kết.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ "dân là gốc", "dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch nước nhấn mạnh đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị; là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước; từ đó tạo thành sức mạnh vô địch.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội; các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả đã tạo thành khối liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc" - Chủ tịch nước khẳng định.

Bước vào kỷ nguyên mới, trước những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đầy thử thách, Chủ tịch nước cho rằng càng phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần cách mạng kiên trung, với kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng đã được hun đúc qua nhiều năm tháng và với uy tín cao, các đại diện tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân có mặt tại hội nghị sẽ là những tấm gương sáng, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn, ý nghĩa Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là 1 trong 29 đại biểu của TP HCM vinh dự được tham dự hội nghị gặp mặt. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh rất tự hào khi ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của mình được lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đây là mục tiêu mà anh luôn hướng tới trong quá trình làm nghề. Chủ nhân ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cũng thổ lộ anh không nghĩ mình được mời dự hội nghị vô cùng ý nghĩa này. "Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục sáng tác những bài hát mới về quê hương, đất nước nhằm lan tỏa những thông điệp nhân văn, ý nghĩa" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự.



