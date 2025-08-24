Sáng 24-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng cùng 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị là một trong chuỗi các sự kiện hết sức có ý nghĩa, được tổ chức trong dịp Lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và từ đó đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước: Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố và một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng đó là Đoàn kết, như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định "dân là gốc", "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Đó là bài học lớn về phát huy vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối Liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước chỉ rõ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, liên minh này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng nòng cốt vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, vừa là hậu phương lớn của cách mạng.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và củng cố sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Cùng với đó, luôn kề vai sát cánh cùng công nhân - nông dân - trí thức hợp thành khối đại đoàn kết vững mạnh là đồng bào các dân tộc thiểu số, những người con kiên cường, thủy chung son sắt với Đảng, với cách mạng.

Khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng bước vào kỷ nguyên mới, trước những thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đầy thử thách, càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau; đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín cao đã được hun đúc qua năm tháng, các đại diện tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân có mặt hôm nay sẽ là những tấm gương sáng, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà cho các đại biểu để ghi nhận, động viên các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.