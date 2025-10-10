Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chiều 10-10, đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đến viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM).

Tham gia cùng đoàn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng vòng hoa, dâng hương viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kính viếng trước di ảnh của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trong sổ tang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh viết vô cùng thương tiếc trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời tu hành của hòa thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời để các thế hệ tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam noi theo.

Hòa thượng đã luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo và hướng dẫn hoạt động của giáo hội, tăng, ni, phật tử đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị nào, hòa thượng cũng thể hiện tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh viết sổ tang

Sự ra đi của hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến, gia quyến và đồng bào phật tử.

Cùng ngày, Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm kính viếng trước di ảnh của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trong sổ tang, ông Trần Thanh Lâm viết: "Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vô cùng thương tiếc và tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm viết sổ tang

Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa kính viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung viết trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là một giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín trong tăng ni và phật tử Phật giáo Việt Nam; có nhiều đóng góp cho đạo pháp, dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung viết sổ tang

Trong cuộc đời tu hành, hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng ni, phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung thành kính phân ưu và chia sẻ tổn thất to lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và môn đồ, pháp quyến, gia quyến, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Ông hy vọng tăng ni, phật tử tiếp tục noi gương hòa thượng đoàn kết, chung tay xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra lễ viếng, đông đảo các đoàn giáo hội phật giáo Việt Nam từ các tỉnh, thành; các ban chuyên môn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, tăng ni, người dân cùng đến dâng hương viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.