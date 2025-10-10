Bên trong ngôi chùa nơi kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Tọa lạc trên sườn núi Nhỏ, giữa không gian thanh tịnh của phố biển, chùa Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu, TP HCM) không chỉ là nơi tu tập, chiêm bái của tăng ni, phật tử và du khách thập phương, mà còn gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam.

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch sáng 8-10 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM), hưởng thọ 93 tuổi.

Chùa Linh Phong Thiền Uyển. Ảnh: Quang Hưng

Tang lễ được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ tưởng niệm chính thức sẽ diễn ra lúc 5 giờ ngày 12-10 (21-8 năm Ất Tỵ). Sau đó, kim quan sẽ được phụng tống về chùa Linh Phong Thiền Uyển, địa chỉ số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TP HCM để nhập bảo tháp.

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 9-10, nhiều phật tử thập phương đã về chùa Linh Phong Thiền Uyển quét dọn, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị cho lễ cung nghinh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp.

Bà Nguyễn Thị Hồi (59 tuổi, phật tử trú phường Vũng Tàu) cho biết đã làm công quả hơn 10 năm tại chùa. Khi vừa nghe tin chuẩn bị đón kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp, bà lập tức cùng các phật tử trong đạo tràng đến phụ dọn vệ sinh từ sáng sớm.

“Được góp một phần công sức nhỏ để chuẩn bị cho ngày trọng đại này là phúc duyên lớn đối với chúng tôi. Hòa thượng là bậc thầy mà tăng ni, phật tử chúng tôi rất kính ngưỡng", bà Hồi nói.

Khuôn viên chùa Linh Phong Thiền Uyển nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Hưng

Chùa Linh Phong Thiền Uyển được xây dựng vào khoảng năm 1988, tọa lạc tại sườn núi Nhỏ, được khai sơn bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - bậc cao tăng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hoằng pháp và phát triển Phật giáo Việt Nam.

Ban đầu, chùa chỉ là một am nhỏ được dựng lên để làm nơi tu học, với diện tích khoảng hơn 100 m2. Trải qua thời gian dài kiến tạo và mở rộng, cùng sự góp công, góp sức của chư tăng và phật tử thập phương, chùa đã trở thành một quần thể kiến trúc Phật giáo uy nghiêm, tọa lạc giữa không gian xanh mát và thanh tịnh.

Bảo tháp bên trong chùa - nơi kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập dưới chân tháp. Ảnh: Quang Hưng

Cùng với kiến trúc độc đáo, điều đặc biệt của chùa Linh Phong Thiền Uyển là do Trưởng lão Hoà Thượng Thích Trì Tịnh tự tay xây dựng trong suốt nhiều năm tu hành, không nhận bất kỳ sự giúp đỡ tiền tài nào từ phật tử.

Kiến trúc truyền thống, đậm dấu ấn Bắc Tông

Khác với nhiều ngôi chùa mang phong cách Nam Tông phổ biến tại miền Nam, Linh Phong Thiền Uyển mang đậm kiến trúc Bắc Tông.





Toàn bộ công trình được thiết kế với mái ngói cong, cột gỗ lớn, phù điêu chạm khắc tinh tế. Mỗi chi tiết trong chùa đều mang hơi thở của Phật giáo truyền thống phương Bắc, từ kiểu dáng tượng Phật đến cách bài trí nội điện.

Khuôn viên chùa được bao quanh bởi cây xanh, tiểu cảnh và các công trình phụ như: hồ Tĩnh Tâm (ảnh), động Quan Âm, Thập Điện Diêm Vương, điện Phật Hoàng, Phật Niết Bàn, nhà bia, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và các điện thờ Thổ Thần, Sơn Thần, tháp Tam Tổ…

Mỗi không gian đều mang ý nghĩa riêng trong tín ngưỡng Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam.

Phía sau các công trình phụ là chính điện chùa, được đặt nơi vị trí cao

Kế bên chính điện là tháp Tam Tổ

Một chi tiết đặc biệt là tại tất cả các khu vực thờ tự trong chùa, không đặt thùng công đức, điều hiếm gặp tại các ngôi chùa hiện nay. Đây được xem là nét độc đáo thể hiện tinh thần tu tập thanh tịnh, không đặt nặng yếu tố vật chất.

Các đền thờ được bố trí bao quanh khuôn viên chùa

Không chỉ là công trình tôn giáo có giá trị lịch sử và kiến trúc, chùa Linh Phong Thiền Uyển còn là điểm đến hành hương nổi tiếng của du khách và phật tử thập phương. Giữa nhịp sống rộn ràng, ngôi chùa mang đến cảm giác yên bình, sâu lắng - nơi con người tìm về với tĩnh tâm và sự giác ngộ.