Thể thao

Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục thảm bại khi xa nhà

Tường Phước

(NLĐO) - Chuyến hành quân đến sân Lạch Tray của CLB Công an TP HCM trở thành "ác mộng", khi đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức thảm bại 0-3 trước Hải Phòng tối 11-4

Hải Phòng (3-0) Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Sau trận thua đậm chủ nhà Thanh Hóa đến 4 bàn không gỡ ở vòng 17, CLB Công an TP HCM kỳ vọng sẽ cải thiện phong độ thi đấu khi làm khách tại "chảo lửa" Lạch Tray. Trước đó, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức từng thua ngược Hải Phòng ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026.

Tuy nhiên, trước đối thủ sừng sỏ, có thành tích tốt trên sân nhà như Hải Phòng, đấu pháp chiến thuật của đội bóng ngành Công an nhanh chóng sụp đổ. Sau 30 phút giằng co vật vã với đối phương, Tiến Linh và đồng đội phải nhận 3 bàn thua.

Trong thế chống đỡ, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức bế tắc triển khai bóng lên phần sân đối phương. Thống kê toàn trận cho thấy Công an TP HCM chỉ tung được 7 cú sút và 3 trong số đó đi trúng mục tiêu, kém hơn gấp 3 lần so với đội chủ nhà.

Bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc giúp đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm chiếm quyền kiểm soát bóng, tấn công dồn dập đúng thời điểm để mang về chiến thắng 3 sao, gồm cú đúp của ngoại binh Joel cùng pha lập công của Trung Hiếu.

Chiến thắng áp đảo giúp Hải Phòng vượt qua Công an TP HCM để lọt vào tốp 5 bảng xếp hạng với 27 điểm sau 18 vòng đấu. Trong khi đó, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức rơi xuống thứ 6 và dần khép lại hy vọng đua tranh vô địch V-League kỳ này.

Cùng ngày, trận "chung kết ngược" giữa Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng trên sân Vinh kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về chủ nhà. Bàn thắng của Olaha (phút 59) giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên thứ 8 bảng xếp hạng và tiến gần mục tiêu trụ hạng khi hơn đội cuối bảng đến 11 điểm.

Trong khi đó, đội bóng sông Hàn đối diện nguy cơ rớt hạng khi đứng áp chót với 12 điểm, bằng điểm với đội cuối bảng PVF-CAND nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Đề xuất tăng ngoại binh ở V-League: Phép thử về năng lực tài chính

(NLĐO) - Việc tăng ngoại binh - đồng nghĩa với tăng chi phí cố định - không còn là một quyết định kỹ thuật, mà là phép thử về năng lực tài chính.

Vòng 18 V-League 2025-2026: Những màn thư hùng đáng xem

Vòng 18 V-League 2025-2026 đánh dấu giai đoạn bản lề của mùa giải khi cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều bước vào thời điểm quyết định

Đề xuất tăng ngoại binh tại V-League: Cần cân nhắc!

(NLĐO) - Đề xuất tăng ngoại binh không đơn thuần chỉ là thêm một con số, mà có thể làm thay đổi cấu trúc đội hình đội tuyển Việt Nam.

