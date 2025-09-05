Đoàn tàu di sản độc đáo

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tour du lịch trải nghiệm đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Khám phá đoàn tàu đặc biệt

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" được thiết kế 10 toa, 2 tầng. Trong đó, 5 toa hành khách được thiết kế với chủ đề gắn liền 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Năm cửa ô của Hà Nội xưa gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa độc đáo.

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc VNR, cho biết tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện, chuyên gia đầu ngành cơ khí, chế tạo để tập trung nguồn lực, thiết kế những toa tàu độc đáo, đậm chất thủ đô Hà Nội văn hiến. Đoàn tàu này được thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng trải nghiệm của du khách để đồng hành với du lịch Việt Nam ngày càng phát triển.

Đáng chú ý, khi lên các toa tàu này, hành khách như được bước vào không gian văn hóa sống động. Ở đó, các loại hình nghệ thuật truyền thống như: chèo, hát xẩm, dân ca quan họ Bắc Ninh… được tái hiện sinh động, đưa văn hóa đến gần hơn với mọi đối tượng công chúng.

Chị Phạm Thị Mơ - ngụ phường Cầu Giấy, TP Hà Nội - bày tỏ: "Trải nghiệm trên đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" mang đến cảm giác tuyệt vời khi được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử thủ đô. Trên tàu có nhiều họa tiết minh họa gắn với các di tích, dấu ấn lịch sử nổi tiếng của Hà Nội. Tôi cảm thấy tự hào, bồi hồi, xúc động từ khi bước chân lên toa tàu, được thấy những viên gạch cổ của ngôi nhà Hà Nội xưa. Tôi như được trở về những năm tháng lịch sử, đồng thời được thưởng thức và lắng nghe các tiết mục âm nhạc truyền thống".

Một thời, tiếng còi tàu hỏa vang vọng hòa cùng tiếng đàn, tiếng phách của những người hát xẩm từng tạo nên một nét văn hóa bình dị mà sâu lắng. Khi xưa, các nghệ nhân hát xẩm tập trung khá nhiều ở bến bãi ga Hàng Cỏ - nay là ga Hà Nội, cất lời ca phục vụ hành khách trong lúc chờ tàu. Khi cần di chuyển sang các vùng miền khác để mưu sinh, họ lại bước lên những chuyến tàu, lại đem tiếng hát lời ca phục vụ hành khách trên khắp các nẻo đường.

Theo thời gian, nghệ thuật hát xẩm ngày càng mai một và trở nên khó tiếp cận với đông đảo công chúng. Sự xuất hiện của đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" đã góp phần tái hiện nghệ thuật hát xẩm giữa đời sống hôm nay.

Theo bà Đinh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Xúc tiến - Quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH), việc biểu diễn hát xẩm trên tàu là sự tiếp nối truyền thống của bộ môn nghệ thuật này. Những người hát xẩm ngày xưa vốn hành nghề trên các địa điểm di động gắn liền với nhà ga và phục vụ người dân.

Với "Hà Nội 5 cửa ô", các chuyến tàu không chỉ mang đến trải nghiệm cảnh quan độc đáo cho hành khách mà còn là không gian quảng bá văn hóa, giúp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và du khách quốc tế.

Tái hiện nghệ thuật hát xẩm trên chuyến tàu “Hà Nội 5 cửa ô”. Ảnh: VICH

Trở về với cội nguồn

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, cho biết "Hà Nội 5 cửa ô" còn tái hiện không gian phố cổ, kết nối các di sản văn hóa quanh thủ đô. Đây là sản phẩm mới, hấp dẫn, sáng tạo, độc đáo của ngành du lịch thủ đô, đồng thời là sản phẩm liên kết tuyến giữa Hà Nội với Bắc Ninh với nhiều sự khác biệt.

Bên cạnh đó, hành trình Thăng Long - Kinh Bắc không chỉ kết nối hai địa phương, mà còn gợi mở một "cuộc trở về với cội nguồn". Bắc Ninh - vùng đất Kinh Bắc - là nơi khởi nguồn của văn minh Lạc Việt, phát tích triều Lý; ngày nay là địa phương sở hữu 7 di sản được UNESCO ghi danh.

Điểm nhấn trên hành trình của đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là ga Từ Sơn. Đây được xem là "trạm dừng di sản", mở ra không gian trải nghiệm chùa cổ, đền đài, làng nghề, lễ hội, làn điệu quan họ... Trong đó, địa điểm nổi bật là Đền Đô, nơi an nghỉ của 8 vị vua triều Lý - dấu mốc gắn liền với quyết định dời đô lập nên Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Nhiều đơn vị du lịch lữ hành đánh giá hành trình trải nghiệm Hà Nội - Bắc Ninh sẽ giúp du khách khám phá nhiều hoạt động văn hóa, di sản theo cách mới. Sản phẩm du lịch độc đáo này sẽ tiếp tục được đổi mới gắn với việc tăng cường trải nghiệm để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc WonderTour, cho rằng việc phát triển tour du lịch gắn với văn hóa - lịch sử không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về Hà Nội - Bắc Ninh mà còn tôn vinh những giá trị di sản mà các địa phương gìn giữ. Do đó, các tour du lịch sẽ hướng tới những hoạt động tương tác, trải nghiệm, thưởng thức nghệ thuật… của du khách.

Việc lồng ghép yếu tố văn hóa - lịch sử vào hoạt động vận tải công cộng là mô hình khá mới mẻ tại Việt Nam. "Hà Nội 5 cửa ô" có thể được xem bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” thu hút đông đảo du khách. Ảnh: THE HANOI TRAIN

Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách trong dịp lễ 2-9 Theo Sở Du lịch TP Hà Nội, trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thành phố đón khoảng 2,08 triệu lượt khách - gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái; trong đó có hơn 80.000 lượt khách quốc tế, tăng 35%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.500 tỉ đồng, tăng gần 80%. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật cũng thu hút đông đảo du khách. Trong đó, nổi bật là chương trình "Sắc đỏ Ba Đình", trải nghiệm đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô", triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"...



