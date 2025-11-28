Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại buổi lễ xuất quân Đại hội SEA Games 33, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đoàn Thể thao Việt Nam gặt hái được thành tích cao nhất.

Ngày 28-11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025 tại Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33, - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: VGP

Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên. Trong đó, có 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm, niềm tin quyết thắng, tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu gặt hái được thành tích cao nhất tại Đại hội, đạt và vượt toàn bộ mục tiêu đề ra, viết tiếp những trang sử vàng của Thể thao Việt Nam, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho nhân dân và Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, nơi các vận động viên hàng đầu các nước tham gia tranh tài; vừa là ngày hội chung thể hiện phẩm chất, ý chí và tinh thần của các dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong ASEAN.

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33, - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: VGP

"Mục tiêu đạt thành tích cao nhất có thể, vừa mang theo sứ mệnh lớn lao, đó là đoàn kết, học hỏi, giao lưu trong cộng đồng các nước ASEAN - với tinh thần thể thao cao thượng, vô tư, trong sáng và thi đấu hết mình. Chúng ta thể hiện được sự trưởng thành lớn mạnh của thể thao Việt Nam; thể hiện được hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, thân thiện, kỷ cương nhân văn, giàu khát vọng"- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần thể thao cao thượng chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, vượt qua khó khăn, qua giới hạn của chính bản thân mình vì màu cờ, sắc áo. Tinh thần ấy cũng chính là tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước, hay trong chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33, - Ảnh 3.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thể thao cao thượng chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, vượt qua khó khăn, qua giới hạn của chính bản thân mình vì màu cờ, sắc áo. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong hành trang của Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games sẽ mang theo tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, lòng quả cảm đó vào từng đường đua, từng trận đấu và giành kết quả cao nhất, để lá cờ đỏ sao vàng bay cao trên đấu trường khu vực, mang vinh quang cho Tổ quốc.

Để có được đội hình tinh nhuệ trong buổi lễ xuất quân, Thủ tướng cho rằng mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên và chuyên gia đã trải qua hành trình dài của sự khổ luyện, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng; đề nghị từng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm để "thi đấu hết mình, vượt lên chính mình" nhưng tuyệt đối tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và tôn trọng khán giả.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên và đặt trọn niềm tin, hy vọng và niềm tin chiến thắng vào các bạn. Với "lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo", chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, con người Việt Nam và là "chiến binh sao vàng" sẽ thi đấu quả cảm, thi đấu vẻ vang, mang vinh quang về cho tổ quốc"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin liên quan

FPT Play phát sóng trực tiếp nhiều sự kiện của SEA Games 33

FPT Play phát sóng trực tiếp nhiều sự kiện của SEA Games 33

(NLĐO) - FPT Play sở hữu bản quyền sản xuất, phát sóng các bộ môn trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan đầu tháng 12-2025.

Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam xuất quân dự SEA Games 33

(NLĐO) - Các đội tuyển tập huấn tại TP HCM được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò nòng cốt, góp sức cùng Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" cổ động thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

(NLĐO) – Video ca nhạc "Thanh âm chiến thắng" chính thức được ra mắt để tôn vinh ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Thủ tướng Chính phủ SEA Games đoàn Việt Nam Thể thao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo