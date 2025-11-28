Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 110 huy chương vàng tại SEA Games 33

Ngày 28-11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025 tại Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ.



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: VGP

Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên. Trong đó, có 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm, niềm tin quyết thắng, tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu gặt hái được thành tích cao nhất tại Đại hội, đạt và vượt toàn bộ mục tiêu đề ra, viết tiếp những trang sử vàng của Thể thao Việt Nam, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho nhân dân và Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, nơi các vận động viên hàng đầu các nước tham gia tranh tài; vừa là ngày hội chung thể hiện phẩm chất, ý chí và tinh thần của các dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong ASEAN.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: VGP

"Mục tiêu đạt thành tích cao nhất có thể, vừa mang theo sứ mệnh lớn lao, đó là đoàn kết, học hỏi, giao lưu trong cộng đồng các nước ASEAN - với tinh thần thể thao cao thượng, vô tư, trong sáng và thi đấu hết mình. Chúng ta thể hiện được sự trưởng thành lớn mạnh của thể thao Việt Nam; thể hiện được hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, thân thiện, kỷ cương nhân văn, giàu khát vọng"- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần thể thao cao thượng chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, vượt qua khó khăn, qua giới hạn của chính bản thân mình vì màu cờ, sắc áo. Tinh thần ấy cũng chính là tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước, hay trong chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thể thao cao thượng chính là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, vượt qua khó khăn, qua giới hạn của chính bản thân mình vì màu cờ, sắc áo. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong hành trang của Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games sẽ mang theo tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, lòng quả cảm đó vào từng đường đua, từng trận đấu và giành kết quả cao nhất, để lá cờ đỏ sao vàng bay cao trên đấu trường khu vực, mang vinh quang cho Tổ quốc.

Để có được đội hình tinh nhuệ trong buổi lễ xuất quân, Thủ tướng cho rằng mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên và chuyên gia đã trải qua hành trình dài của sự khổ luyện, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng; đề nghị từng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm để "thi đấu hết mình, vượt lên chính mình" nhưng tuyệt đối tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và tôn trọng khán giả.

"Hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên và đặt trọn niềm tin, hy vọng và niềm tin chiến thắng vào các bạn. Với "lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo", chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, con người Việt Nam và là "chiến binh sao vàng" sẽ thi đấu quả cảm, thi đấu vẻ vang, mang vinh quang về cho tổ quốc"- Thủ tướng nhấn mạnh.