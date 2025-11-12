HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" cổ động thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Đông Linh

(NLĐO) – Video ca nhạc "Thanh âm chiến thắng" chính thức được ra mắt để tôn vinh ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sắp khai diễn tại Thái Lan, Viewfinder Media và Vietcontent phối hợp cho ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng". Đây là một dự án âm nhạc – thể thao đặc sắc nhằm cổ vũ cho hành trình chinh phục đại hội của Đoàn thể thao Việt Nam, chính thức được giới thiệu từ ngày 13-11.

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào mừng SEA Games 33 - Ảnh 1.
Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào mừng SEA Games 33 - Ảnh 2.

MV có sự tham gia của nhiều thành viên đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA Games 33

Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của MV "Let's Shine", ca khúc chủ đề của SEA Games 31 cũng do Vietcontent và Viewfinder Media đầu tư sản xuất, từng đoạt Giải nhất thể loại video clip tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022. Với "Thanh âm chiến thắng", Viewfinder Media kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, cảm xúc và tràn đầy năng lượng.

Bản anh hùng ca tại SEA Games 33

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành cường quốc thể thao của khu vực, các vận động viên Việt Nam liên tục mang về những thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games dù vẫn phải thi đấu trong những điều kiện còn nhiều thử thách, MV "Thanh âm chiến thắng" là đáp án cho câu hỏi: Điều gì giúp các vận động viên Việt Nam không ngừng vươn lên và chạm tới đỉnh cao?

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào mừng SEA Games 33 - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, chia sẻ cảm xúc với MV

Không chỉ là một video âm nhạc mang tính cổ vũ, "Thanh âm chiến thắng" được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài 3 phút, mang đến cho người xem một bản anh hùng ca thể thao, tái hiện hành trình đi tìm sức mạnh nội tâm và phẩm chất anh hùng từ những điều rất đời thường trong mỗi vận động viên.

Tác phẩm khẳng định rằng thành công không phải là phần thưởng của may mắn, mà là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc cả trong cùng như ngoài sàn thi đấu. "Có nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng muốn thành công, nhất định phải nỗ lực".

Thông điệp của chiến thắng từ MV cổ động tại SEA Games 33

Lấy cảm hứng từ tinh thần thể thao Việt Nam và những thanh âm chân thực của chiến thắng, MV kể về hành trình từ buổi đầu tập luyện đến khoảnh khắc các VĐV ghi tên mình lên đỉnh vinh quang. Toàn bộ âm thanh trong MV được ghi trực tiếp trong quá trình quay, mỗi khung hình của MV là một lát cắt chân thực trong hành trình tập luyện của vận động viên, tái hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc.

Ra mắt MV "Thanh âm chiến thắng" chào mừng SEA Games 33 - Ảnh 4.

Các thành viên đoàn TTVN và hai đơn vị thực hiện dự án MV "Thanh âm chiến thắng"

"Thanh âm chiến thắng" gửi đi thông điệp cổ động mạnh mẽ: Cùng nhau, bứt phá, kề vai, vượt lên và tỏa sáng. Đó không chỉ là tinh thần thể thao, mà còn là hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dám thử thách, dám thất bại và dám đứng dậy để tiếp tục tiến bước.

Ca khúc chủ đề là sáng tác của nhạc sĩ Đinh Tiến Phúc phản ánh quá trình tập luyện của VĐV, chính là nguồn cảm hứng lớn nhất tạo nên MV này. "Thanh âm chiến thắng" là lời cổ vũ mạnh mẽ gửi tới Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, lan tỏa tinh thần "Đoàn kết - Bứt phá - Chơi hết mình - Không sợ hãi". 

Tác phẩm không chỉ dành cho vận động viên, mà còn truyền cảm hứng tới mỗi người trẻ Việt Nam: dám tiến bước, dám thay đổi, dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

