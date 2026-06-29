Đoàn Văn Hậu: "Mục tiêu là cùng Việt Nam giành ngôi vô địch"

Chia sẻ về lần tái xuất sau gần 3 năm vắng mặt ở giải đấu khu vực, hậu vệ sinh năm 1999 cho biết anh không còn nhìn lại vinh quang trong quá khứ mà hoàn toàn hướng về phía trước.

"Chức vô địch AFF Cup 2018 đã là câu chuyện của nhiều năm trước. Điều tôi hướng đến là tương lai. Đây cũng là lần đầu sau thời gian dài tôi được tham dự một giải đấu kéo dài như ASEAN Cup. Mục tiêu của tôi và toàn đội là nỗ lực giành thành tích cao nhất" - Văn Hậu nói.

Đánh giá về lực lượng tuyển Việt Nam hiện tại, Văn Hậu cho rằng mỗi giai đoạn đều có những con người và đặc điểm khác nhau. Theo anh, sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều sẽ giúp đội tuyển có thêm chất lượng và chiều sâu đội hình.

"Mỗi thời điểm sẽ có những cầu thủ khác nhau. Tôi nghĩ các cầu thủ nhập tịch sẽ hỗ trợ đội tuyển tốt hơn. Dù dưới thời HLV nào, mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành ngôi vô địch, mang niềm vui đến cho người hâm mộ".

Sau khi V-League khép lại, tuyển Việt Nam đang từng bước nâng khối lượng vận động trong các buổi tập. Theo Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đang tăng dần cường độ để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ trước giải đấu.

Bản thân hậu vệ cánh trái cũng trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

"Hiện tại thể trạng của tôi rất tốt. Tôi hy vọng mình sẽ gặp nhiều may mắn, không bị chấn thương để có thể đồng hành cùng toàn đội và đạt kết quả tốt nhất".

Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng đánh giá cao sự ăn ý với Phan Tuấn Tài ở hành lang trái. Dù hiện tại anh được bố trí đá trung vệ lệch trái thay vì hậu vệ biên như trước, cả hai đã có nhiều năm sát cánh ở các cấp độ đội tuyển nên không gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp.

Tại buổi tập này, lực lượng của tuyển Việt Nam vẫn vắng mặt Ngọc Bảo và Duy Mạnh. Trước đó, Khoa Ngô đã nói lời chia tay toàn đội khi chấn thương không kịp bình phục.



