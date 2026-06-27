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Thể thao

Khoa Ngô chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương

Quốc An

(NLĐO) - Tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa đã phải rời đợt tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 do chưa hồi phục chấn thương đầu gối.

Sau khi được kiểm tra y tế, ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định để Ngô Đăng Khoa trở về CLB tiếp tục điều trị vào trưa 27-6. HLV Kim Sang Sik cũng đã trực tiếp trao đổi với cầu thủ sinh năm 2007 trước khi thống nhất phương án này cùng bộ phận y tế.

Cụ thể, Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu ở CLB. Kết quả chụp MRI xác định tiền vệ 19 tuổi bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày hội quân, anh không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, Đăng Khoa có nguy cơ rách sụn chêm độ 3, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

Khoa Ngô chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương - Ảnh 1.

Vì vậy, việc trở lại CLB được xem là phương án phù hợp để cầu thủ trẻ có điều kiện điều trị liên tục, hướng đến mục tiêu sớm trở lại sân cỏ.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba gương mặt lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Trước đó, Khoa Ngô từng tâm sự với HLV Kim trước buổi tập đầu tiên của đội, rằng anh phải nén đau thi đấu cho CLB CA TP HCM ở bán kết và chung kết Cup Quốc gia, dẫn đến việc không thể thi đấu và tập luyện ở đợt tập trung này.

Dù chưa có cơ hội ra sân hay tập luyện cùng các đồng đội vì chấn thương, lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia vẫn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ trẻ.

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