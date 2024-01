Đoàn viên - lao động rộn ràng đón Tết sớm

Tại chương trình, 93 đoàn viên khó khăn đặc biệt đã được nhận quà Tết của LĐLĐ thành phố, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng (gồm các nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt). LĐLĐ quận cũng trao 131 phần quà khác (500.000 đồng/phần) cho đoàn viên các NĐ, đồng thời trao 4 phần quà cho ban chấp hành 4 nghiệp đoàn (2 triệu đồng/phần) nhằm tạo nguồn kinh phí để các NĐ chăm lo cho đoàn viên. Trước đó, LĐLĐ quận cũng tặng 23 phần quà Tết (700.000 đồng/phần) của LĐLĐ thành phố cho đoàn viên NĐ tại chương trình "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên".



Ông Nguyễn Hữu Thanh, Chủ tịch LĐLĐ quận 10, TP HCM - tặng quà Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn Ảnh: THANH NGA

. Tối 13-1, hơn 1.700 công nhân đã hào hứng tham gia chương trình "Vui xuân Giáp Thìn - Đón Tết đoàn viên" do Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) tổ chức. Chương trình được tổ chức lồng ghép giữa hội thi văn nghệ và chương trình quay số may mắn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi văn nghệ. Bên cạnh đó, 534 công nhân đã được nhận các giải thưởng như xe máy, tivi, điện thoại cùng nhiều đồ gia dụng... với tổng trị giá các giải thưởng hơn 253 triệu đồng trong chương trình quay số may mắn. Ngoài hoạt động vui xuân, công ty sẽ thưởng Tết bình quân 1 tháng lương/người cho CN. Công đoàn công ty cũng tặng mỗi đoàn viên một phần quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, 10 trường hợp đặc biệt khó khăn được Công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng/người.