Kinh tế

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lại "kêu trời" vì chiết khấu thấp kéo dài

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Doanh nghiệp bán lẻ thường xuyên chỉ nhận được mức chiết khấu 200 – 400 đồng/lít, có thời điểm chỉ 100 – 200 đồng/lít.

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại TPHCM và nhiều địa phương lân cận cho biết việc giá xăng dầu thế giới giảm trong thời gian dài đã kéo giá bán trong nước đi xuống, đồng thời khiến mức chiết khấu từ các đầu mối và doanh nghiệp phân phối bị thu hẹp mạnh. Thực trạng này khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ rơi vào cảnh kinh doanh không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, cho biết trong suốt năm qua, doanh nghiệp thường xuyên chỉ nhận được mức chiết khấu 200 – 400 đồng/lít, có thời điểm chỉ 100 – 200 đồng/lít. 

Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ vẫn phải tự chịu chi phí vận chuyển từ kho đầu mối. Với quãng đường vận chuyển xa trên 400 km, mức chiết khấu này không đủ bù chi phí, khiến mỗi chuyến hàng đều lỗ. Trước áp lực tài chính, doanh nghiệp buộc phải giảm sản lượng tiêu thụ xuống còn khoảng 120.000 – 130.000 lít/tháng để hạn chế thua lỗ.

- Ảnh 3.

Các cây xăng hưởng chiết khấu thấp, không đủ bù đắp chi phí hoạt động

Trong khi đó, đại diện Petrolimex, PVOIL và Mekong cho rằng mức chiết khấu phụ thuộc trực tiếp vào biến động giá thế giới. Khi giá quốc tế giảm, đầu mối nhập khẩu chịu áp lực lớn về chi phí, thậm chí thua lỗ, nên chiết khấu cho bán lẻ có thể giảm về 0 đồng. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bán lẻ cũng cần phải "chia sẻ khó khăn" với đầu mối.

Tuy nhiên, theo ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đồng Nai, thực tế cho thấy doanh nghiệp bán lẻ đang gánh phần thiệt lớn nhất. Trung bình mỗi lít xăng dầu đơn vị bán lẻ bị lỗ khoảng 300 đồng, trong khi doanh nghiệp đầu mối chỉ lỗ nhẹ nhờ sản lượng lớn. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp bán lẻ cần nhận mức chiết khấu tối thiểu 1.200 – 1.500 đồng/lít. "Do thua lỗ kéo dài, sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp đã giảm mạnh từ gần 20 triệu lít/tháng xuống còn khoảng 7 triệu lít" - ông nói.

Trong khi chiết khấu ngày càng bị thu hẹp, chi phí vận hành lại liên tục gia tăng. Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch, chịu phí duy trì hệ thống hằng năm; chi phí nhân công tăng theo quy định mới từ năm 2026; cùng với đó là chi phí điện, nước, bảo trì thiết bị, phòng cháy chữa cháy, môi trường… đều tăng.

Các doanh nghiệp bán lẻ cho biết đã gửi kiến nghị đến các bộ, ngành phản ánh tình trạng chiết khấu duy trì ở mức rất thấp, thậm chí âm sau khi trừ chi phí. Đáng chú ý, với chu kỳ điều hành giá hiện nay, doanh nghiệp bán lẻ cho rằng thường bị "ép chiết khấu" trong phần lớn thời gian giữa hai kỳ điều chỉnh, bất kể chu kỳ là 15 ngày, 10 ngày hay 7 ngày.

Tin liên quan

5 kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về dự thảo nghị định mới

5 kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu về dự thảo nghị định mới

(NLĐO) - Doanh nghiệp lo ngại quy định tại dự thảo nghị định mới sẽ tạo ra đặc quyền, hình thành cơ chế "vừa đá bóng vừa thổi còi", gây lũng đoạn thị trường

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi tâm thư "kể khổ" đến Thủ tướng

(NLĐO) - Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đề nghị quy định thương nhân phải tách bạch kê khai, quyết toán độc lập đối với các khâu đầu mối – phân phối - bán lẻ

Thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nói bị phân biệt đối xử

(NLĐO) - Một trong những băn khoăn lớn nhất mà các thương nhân nêu ra là bị phân biệt đối xử

xăng dầu giá xăng dầu bán lẻ xăng dầu lỗ nặng giá xăng dầu thế giới đầu mối
