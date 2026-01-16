HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"2026 là năm cách mạng, chuyển đổi chủng loại xăng dầu"

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự kiến, từ 1-6-2026 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10 ra thị trường, theo đó Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường.

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

- Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh

Theo báo cáo từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ, với số lần tăng - giảm đan xen. Đến kỳ điều hành ngày 31-12-2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm; trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu mazut giảm sâu nhất 17,11%, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cung ứng xăng E10 từ 1-6-2026

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh yêu cầu trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ, đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6-2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

"Đối với các doanh nghiệp, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu (Nghi Sơn và Bình Sơn) phải đảm bảo lượng cung ứng xăng ra thị trường đầy đủ. Đối với thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ… cần vận hành làm sao để đảm bảo nguồn xăng dầu cho thị trường nội địa. Đặc biệt, từ 1-6-2026 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10 ra thị trường, nên phải làm sao đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường" – Cục trưởng Trần Hữu Linh yêu cầu.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, nhấn mạnh, 2026 sẽ là năm đặc biệt với mặt hàng xăng dầu. Với dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu, năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu.

xăng dầu giá xăng dầu thị trường xăng dầu xăng khoáng xăng E10
