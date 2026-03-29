Doanh nghiệp chủ động cho người lao động nghỉ đến 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Doanh nghiệp chủ động cho người lao động nghỉ đến 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, giúp công nhân - lao động về quê đoàn tụ gia đình, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 năm 2026, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người lao động về quê, chăm sóc gia đình và tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc liên tục.

Tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (Khu Công nghiệp VSIP II - phường Bình Dương, TPHCM), hơn 1.000 công nhân - lao động sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày, từ 25-4 đến 3-5. 

Lịch nghỉ lễ được công ty xây dựng từ tháng 10-2025 và thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Với nhiều người lao động ngoại tỉnh, đây là cơ hội hiếm hoi để trở về quê, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc con cái và nghỉ ngơi trọn vẹn.

Nhiều doanh nghiệp chủ động cho người lao động nghỉ lễ đến 9 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam chuẩn bị nghỉ dài dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Nhân dịp lễ, Ban giám đốc phối hợp với Công đoàn cơ sở chuyển khoản tiền mừng trị giá 300.000 đồng vào tài khoản của mỗi công nhân - lao động. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời từ doanh nghiệp, góp phần tạo không khí phấn khởi và củng cố sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

Chị Trần Thị Thu Thảo (quê Bến Tre), nhân viên Bộ phận Chất lượng, chia sẻ: "Kỳ nghỉ dài là cơ hội quý giá để tôi trở về nhà, chăm sóc con cái. Nhờ đó, tôi lấy lại năng lượng và sẵn sàng tinh thần cho những tháng làm việc cao điểm sắp tới".

Tương tự, tại Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), toàn bộ cán bộ, nhân viên khối văn phòng và nhà máy cũng được nghỉ theo lịch tương tự. 

Để đảm bảo tiến độ sản xuất, công ty bố trí làm bù vào các ngày 21 và 28-3, đồng thời yêu cầu các phòng ban, chi nhánh thông báo trước cho khách hàng và hoàn tất các nhiệm vụ quan trọng trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Nhiều doanh nghiệp chủ động cho người lao động nghỉ lễ đến 9 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 - Ảnh 2.

Thông báo được Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A gửi đến toàn thể người lao động

Điểm đặc biệt trong năm 2026 là hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau. 

Theo quy định của Bộ luật Lao động, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch). Năm nay, ngày 10-3 âm lịch rơi vào chủ nhật (26-4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, 27-4. Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài liên tục 3 ngày, từ thứ bảy, 25-4 đến hết thứ hai, 27-4.

Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Đối với người lao động không đi làm vào thứ bảy, kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30-4 đến hết chủ nhật, 3-5, khi tính cả hai ngày cuối tuần.

Điều đáng chú ý là các kỳ nghỉ này diễn ra khá gần nhau, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động chỉ đi làm lại 2 ngày trước khi tiếp tục nghỉ dài dịp 30-4 và 1-5...

Tin liên quan

Lịch nghỉ cuối tháng 4: Vừa đi làm 2 ngày lại nghỉ tiếp

(NLĐO) - Với hai đợt nghỉ lớn sắp tới, cuối tháng 4-2026 hứa hẹn sẽ là cao điểm đi lại, du lịch và các hoạt động dịch vụ trên cả nước

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

(NL ĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

Tiền thưởng lễ, Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

(NLĐO) - Tiền thưởng lễ, Tết nhiều người mong đợi, nhưng khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân, khoản nào được miễn và quy định nhận thưởng hiện vật ra sao?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo