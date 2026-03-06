HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Nội vụ nói gì về thông tin nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5?

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Nội vụ vừa có phản hồi trước thông tin dịp nghỉ lễ "Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 được nghỉ 9 ngày".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30-4 và 1-5. Việc hoán đổi khiến dịp nghỉ lễ này kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Thực hư thông tin nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 - Ảnh 1.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 (27-4), kéo dài 3 ngày khi tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Liên quan đến thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên là theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có đề xuất mới về việc hoán đổi.

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10-3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26-4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27-4).

Như vậy, tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25-4, đến hết thứ hai, ngày 27-4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Trong năm 2026 này, hai kỳ nghỉ nêu trên khá gần nhau, khi người lao động nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày (28 và 29-4), sẽ tiếp tục được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5.

Đến thời điểm này, đại diện Cục Việc làm khẳng định không có thông tin về việc cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ ngày 25-4 đến ngày 3-5 như chia sẻ trên mạng xã hội.

