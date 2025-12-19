Doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải trái phép ra môi trường

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin lực lượng chức năng vừa phát hiện Công ty CP xây dựng Đ.N (trụ sở tại phường Đức Phổ) có hành vi đổ hơn 700 tấn bã bê tông thải trái phép ra môi trường.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-12, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an phường Đức Phổ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm trộn bê tông thương phẩm thuộc Công ty CP xây dựng Đ.N (đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm phục vụ thi công một số dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ công tác điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty này có hành vi đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định tại 6 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn; đồng thời xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng các đơn vị Phòng Kỹ thuật hình sự, VKSND khu vực 6, Công an phường Đức Phổ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 6 mẫu chất thải rắn để phục vụ điều tra, xử lý. Qua xác minh ban đầu, tổng khối lượng chất thải rắn lên tới hơn 700 tấn, phản ánh quy mô và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) tiến hành lấy mẫu nước thải để giám định, đánh giá mức độ ô nhiễm đối với khu vực môi trường xung quanh.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.