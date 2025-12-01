Mật phục bắt quả tang đổ thải trộm ở điểm nóng môi trường Đà Nẵng

Ngày 1-12, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay các lực lượng chức năng đang xử lý một tài xế đổ trộm phế thải trái quy định trên địa bàn.

Lực lượng bắt quả tang đối tượng đổ thải trộm ở chân cầu Thuận Phước

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-11, Tổ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về môi trường phường Sơn Trà đã mật phục và bắt quả tang một xe tải đang thực hiện hành vi đổ trộm phế thải xây dựng (xà bần) trái phép tại khu vực cuối đường Khúc Hạo (dưới chân cầu Thuận Phước).

Thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 43C-09188 lùi vào khu đất trống dưới chân cầu Thuận Phước. Khi tài xế đang tiến hành đổ phế thải xuống bãi đất, Tổ công tác đã lập tức ập tới, yêu cầu dừng mọi hành vi vi phạm.

Được biết, khu vực này từ lâu đã trở thành "điểm nóng" về nạn đổ trộm phế thải, gây bức xúc trong nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Hiện phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ. Lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm rác thải, gây ô nhiễm môi trường

Như đã thông tin, mới đây, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền người dân tập kết rác đúng nơi quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư phải triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đổ lén xà bần gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp và hỗ trợ UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…