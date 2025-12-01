HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mật phục bắt quả tang đổ thải trộm ở điểm nóng môi trường Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang xe tải đổ trộm phế thải xây dựng tại chân cầu Thuận Phước – điểm nóng môi trường trung tâm Đà Nẵng.

Ngày 1-12, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay các lực lượng chức năng đang xử lý một tài xế đổ trộm phế thải trái quy định trên địa bàn.

Mật phục bắt quả tang đổ thải trộm ở điểm nóng môi trường Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng bắt quả tang đối tượng đổ thải trộm ở chân cầu Thuận Phước

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-11, Tổ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về môi trường phường Sơn Trà đã mật phục và bắt quả tang một xe tải đang thực hiện hành vi đổ trộm phế thải xây dựng (xà bần) trái phép tại khu vực cuối đường Khúc Hạo (dưới chân cầu Thuận Phước).

Thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 43C-09188 lùi vào khu đất trống dưới chân cầu Thuận Phước. Khi tài xế đang tiến hành đổ phế thải xuống bãi đất, Tổ công tác đã lập tức ập tới, yêu cầu dừng mọi hành vi vi phạm.

Được biết, khu vực này từ lâu đã trở thành "điểm nóng" về nạn đổ trộm phế thải, gây bức xúc trong nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Hiện phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ. Lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mật phục bắt quả tang đổ thải trộm ở điểm nóng môi trường Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm rác thải, gây ô nhiễm môi trường

Như đã thông tin, mới đây, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền người dân tập kết rác đúng nơi quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư phải triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đổ lén xà bần gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên phối hợp và hỗ trợ UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tin liên quan

Một phường ở Đà Nẵng xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày

Một phường ở Đà Nẵng xóa sổ 10 điểm đen, 32 tấn rác chỉ trong 2 ngày

(NLĐO) – Phường Sơn Trà, Đà Nẵng ra quân tổng lực, xóa sổ hàng loạt “điểm đen” ô nhiễm, thu gom hơn 32 tấn rác, mở màn cho hành trình giữ phố sạch – biển xanh.

Người dân đến xã phường ở Đà Nẵng làm việc được phục vụ đồ ăn nhẹ, Wifi, nước uống miễn phí

(NLĐO) - Các trung tâm hành chính công ở Đà Nẵng dần trở thành “không gian phục vụ” với đủ tiện ích miễn phí, hiện đại dành cho người dân, doanh nghiệp.

Thu dọn gần 100 tấn rác sau chiến dịch "mật phục" xử lý tại một phường ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong 10 ngày “ra quân mật phục”, phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thu gom 97 tấn rác tồn lưu, phế thải xây dựng, lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm.

lực lượng chức năng xử lý vi phạm vi phạm hành chính mỹ quan đô thị ô nhiễm môi trường
