Du lịch TP HCM tăng trưởng ấn tượng

Tại TP HCM, trong nửa đầu năm 2025, du lịch thành phố tiếp tục tăng trưởng ấn tượng khi đón trên 3,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 44% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt trên 18,3 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch trên địa bàn đạt gần 118.000 tỉ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.