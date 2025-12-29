Cú hích mạnh mẽ cho du lịch miền Tây

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 chính thức khai mạc tối 27-12. Chương trình khai mạc đã mở ra một không gian lễ hội hoành tráng, sống động, thu hút hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách khắp nơi tham dự.

Bùng nổ cảm xúc

Chương trình nghệ thuật khai mạc tại Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ đã khiến nhiều người "bùng nổ" cảm xúc. Người xem không khỏi ngỡ ngàng, thích thú trước một sân khấu thực cảnh được dàn dựng rất công phu.

Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những nét văn hóa đặc trưng như cảnh chợ nổi tấp nập, nghi lễ rước dâu trên sông đầy thi vị hay màn đua ghe ngo sôi động. Ngay trên mặt nước, đời sống, sinh kế mộc mạc, chân chất bao đời nay của cư dân miền sông nước cũng được tái hiện một cách sinh động và đầy nghệ thuật.

Tại đêm khai mạc lễ hội, chị Trần Thị Thanh Trang đến từ TP Hà Nội không giấu được sự bất ngờ và thích thú. "Tôi đến Cần Thơ công tác đúng dịp lễ hội nên ghé bến Ninh Kiều luôn. Không ngờ lễ hội đông vui đến thế! Chương trình khai mạc thực sự hoành tráng. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một sân khấu dàn dựng nhiều xuồng ghe, kết hợp flyboard và drone light sống động như vậy" - chị hào hứng. Đó cũng là cảm xúc chung của hàng ngàn người có mặt trong đêm khai mạc lễ hội.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa sông nước được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố. Bà nhấn mạnh: "Chuỗi hoạt động tại lễ hội không chỉ giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng đến đông đảo người dân và du khách, mà còn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái sông nước, hướng tới phát triển du lịch bền vững".

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 1-1-2026. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ đối với du lịch Cần Thơ và cả ĐBSCL, thông qua những hoạt động sôi nổi như: Giải đua thuyền buồm đầy thử thách trên sóng nước sông Hậu, giải đua thuyền ván SUP sôi động, các màn trình diễn flyboard ngoạn mục, giải vô địch đua vỏ composite hấp dẫn...

Bên cạnh không khí lễ hội, để sẵn sàng chào đón lượng du khách đông đảo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Cần Thơ cũng đã chuẩn bị chu đáo.

Tại vườn du lịch sinh thái Tư Dũng (xã Phong Điền), bà Trần Thị Kim Loan - chủ vườn - cho biết đang tập trung đầu tư tạo dựng nhiều tiểu cảnh về Tết cổ truyền, góc check-in mang đậm hồn quê sông nước miền Tây như cầu khỉ, vườn hoa, bến thuyền…, phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm của du khách. Ngoài các món ăn truyền thống, vườn du lịch này còn nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh thực đơn cho phù hợp khẩu vị du khách quốc tế.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu các món đặc sản Nam Bộ như gỏi cuốn, cá nướng, lẩu…, được chế biến và trình bày tinh tế, phù hợp thói quen ẩm thực của du khách phương Tây, đồng thời kết hợp giải thích về văn hóa ẩm thực địa phương. Mong rằng những nỗ lực chuẩn bị này sẽ góp phần mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đầu năm thật trọn vẹn, ấm áp và đầy ấn tượng tại miền sông nước Cần Thơ" - bà Loan bày tỏ.

Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách tham dự. Ảnh: CA LINH

Nhà vườn - "đại sứ du lịch"

Tại tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 cũng đã khai mạc ngày 27-12-2025, kéo dài đến 4-1-2026. Festival này không chỉ nhằm tôn vinh người trồng hoa - kiểng mà còn được kỳ vọng là cú hích giúp Đồng Tháp thu hút đông đảo khách du lịch ngay dịp Tết Dương lịch 2026.

Sa Đéc vốn được xem là thủ phủ hoa - kiểng lớn nhất vùng ĐBSCL, đã trải qua hàng trăm năm phát triển. Từ những nông dân đầu tiên đưa hoa về trồng trên mảnh đất Sa Đéc cho đến những nghệ nhân với đôi tay tài hoa, khéo léo, tinh tế, thế hệ tiếp nối thế hệ đã cần mẫn, lao động miệt mài hình thành nên làng hoa - kiểng độc đáo. Nhiều nhà vườn đã vươn lên làm giàu nhờ sản xuất hoa - kiểng kết hợp làm du lịch, góp phần phát triển phường Sa Đéc nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Theo UBND phường Sa Đéc, người trồng hoa - kiểng luôn nỗ lực từng ngày, nhạy bén, sáng tạo để "giữ lửa" cho nghề. Toàn phường Sa Đéc hiện có khoảng 4.000 hộ sản xuất hoa - kiểng trên diện tích 946 ha, với khoảng 2.000 chủng loại; hơn 200 cơ sở kinh doanh hoa - kiểng. Làng hoa Sa Đéc mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 12 triệu sản phẩm. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất hoa - kiểng của Sa Đéc ước khoảng 3.300 tỉ đồng - chiếm 79% giá trị sản xuất nông nghiệp…

Chuẩn bị cho sự kiện Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2, Tổ Hợp tác sản xuất hoa - kiểng Tân An, phường Sa Đéc dù "thay áo mới" nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống với các lợi thế, tiềm năng sẵn có nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách. Tổ hợp tác này cũng đã chuẩn bị nhiều loại hoa - kiểng mới lạ, độc đáo để phục vụ nhu cầu mua về trưng bày của du khách.

"Để tạo điểm nhấn tại Làng hoa Sa Đéc, tổ hợp tác chúng tôi thiết kế tiểu cảnh "Trái tim" kết hợp cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được xếp từ khoảng 1.700 chậu hoa tươi các loại. Trong đó, "Trái tim" khổng lồ khoảng 70 m2 được làm từ 1.600 chậu hoa dừa cạn, cúc pico, cúc mâm xôi.... Lá cờ Tổ quốc được chúng tôi làm từ 100 chậu hoa xác pháo màu đỏ và cúc pico màu vàng. Tiểu cảnh ấn tượng này đang thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh" - đại diện Tổ Hợp tác sản xuất hoa - kiểng Tân An hào hứng.

Tại lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết festival lần này thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Làng hoa Sa Đéc. Đây là dịp để tôn vinh sự cần cù, sáng tạo của "người nông dân tri thức" - những nghệ nhân đã biến mảnh đất bên dòng Sa Giang thành trung tâm hoa - kiểng lớn nhất ĐBSCL.

"Mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc chính là một "đại sứ du lịch", góp phần lan tỏa giá trị, nét độc đáo của làng hoa trăm năm tuổi đến với bạn bè, du khách gần xa" - ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh.

Nhà vườn ở Làng hoa Sa Đéc vừa sản xuất hoa - kiểng vừa làm du lịch. Ảnh: TÂM MINH

Thấu hiểu và cảm nhận Tại lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - cho rằng ngày nay, hoa - kiểng Sa Đéc không chỉ được đưa ra chợ Tết, hội hoa xuân mà còn được đưa vào du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, không gian công cộng và cả những ngành công nghiệp, ngành kinh tế sáng tạo. Hoa nếu chỉ bán theo chậu thì giá trị có hạn, song nếu gắn thêm câu chuyện về hoa, trải nghiệm cùng hoa, ký ức với hoa, là tác phẩm nghệ thuật thì giá trị khó đo đếm được bằng tiền. Đó chính là kinh tế sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống mà còn nở trong tâm trí con người. Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng Sa Đéc không chỉ được nhớ đến là "làng hoa", mà còn là một không gian sáng tạo từ hoa - kiểng; là nơi người trẻ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp, nơi nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng, nơi du khách không chỉ chụp ảnh mà còn ở lại lâu hơn để thấu hiểu, cảm nhận...



