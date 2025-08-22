Đây cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều tại hội nghị "Phát triển thị trường trong nước ngành dệt may - da giày" do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) phối hợp tổ chức ngày 22-8.

Doanh nghiệp gồng mình đối phó

Bà Nguyễn Thị Điền, Tổng Giám đốc Công ty May thêu đan giày An Phước, cho biết thị trường trong nước hiện đóng góp tới 60% doanh thu. Thế nhưng, công ty đang gặp trở ngại tình trạng hàng nhái thương hiệu An Phước và Pierre Cardin tràn lan, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử sau dịch COVID-19.

Để bảo vệ uy tín, An Phước duy trì hơn 180 cửa hàng chính hãng trên cả nước và không mở rộng qua hệ thống đại lý nhằm hạn chế hàng giả xâm nhập. "Khách hàng đã bỏ ra số tiền lớn, họ cần được nhận sản phẩm chuẩn mực, đúng chất lượng. Bảo vệ người mua cũng là bảo vệ thương hiệu của chính mình" - bà bộc bạch.

Bà Điền kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm hàng giả để tạo tấm lá chắn cho doanh nghiệp chân chính.

Đại diện các doanh nghiệp và Bộ Công Thương thảo luận về giải pháp phát triển thị trường trong nước cho ngành dệt may, da giày

Cũng kiến nghị cần tăng nặng chế tài đối với hành vi sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hàng gian, hàng giả, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Động Lực, phản ánh: thương hiệu Động Lực gắn bó với đội tuyển bóng đá quốc gia từ năm 2003, song nhiều sản phẩm, kể cả áo đấu tuyển Việt Nam, bị làm nhái và bán tràn lan, nhất là trên thương mại điện tử. Ông ước tính có đến 20% sản phẩm trên thị trường là hàng kém chất lượng. "Hàng giả không chỉ làm thất thu mà còn gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia" - ông nhấn mạnh.

Ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh khẳng định tình trạng hàng giả, hàng nhái thực sự đang là một vấn đề nhức nhối, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh và phát triển thị trường trong nước của doanh nghiệp

Ông Linh thông tin Bộ Công Thương đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và xác thực sản phẩm. Một nghị định mới cũng đang được xây dựng, theo hướng tăng mức xử phạt, thậm chí có thể xử lý hình sự hành vi sản xuất hàng giả. Đồng thời, dự thảo Luật Thương mại điện tử dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 sẽ quy định chặt chẽ hơn về việc định danh người bán và kiểm soát giao dịch trên sàn.

Ngoài ra, theo ông Linh, khẩu hiệu "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cần được nâng lên thành cam kết "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". "Đó là cách để bảo vệ thương hiệu Việt và củng cố niềm tin của người tiêu dùng" – ông nhấn mạn.