Doanh nghiệp "lập khống" hồ sơ nhập máy móc cũ về bán, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng

Ngày 2-12, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về kết quả kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Cục Hải quan phát hiện doanh nghiệp nhập lậu máy móc cũ, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng

Theo Cục Hải quan, năm 2025, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, nhận thấy hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro vi phạm.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra, xác minh tại một số doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Kết quả đã phát hiện những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng. Cụ thể, doanh nghiệp không có nhà xưởng để sản xuất, không có hoạt động sản xuất nhưng bằng các thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu thông qua việc khai gian dối về mục đích nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng trên tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp gian dối khi có văn bản cam kết với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai về mục đích nhập khẩu máy móc để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp hoặc lập khống các hợp đồng ủy thác nhập khẩu để xuất trình, nộp cho cơ quan hải quan nhằm được thông quan hàng hóa, khi nhập khẩu về đã bán thương mại trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Về vụ việc điển hình, Cục Hải quan cho biết Chi Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện 1 doanh nghiệp từ năm 2021 đến 2025 đã mở 19 tờ khai nhập khẩu 325 máy móc đã qua sử dụng gồm máy cắt kim loại, máy cắt dây kim loại bằng tia lửa điện, máy đục lỗ bằng phương pháp phóng điện, máy xung điện cắt kim loại, máy khoan CNC và máy gia công trung tâm CNC, với tổng trị giá khai báo hải quan là trên 18 tỉ đồng.

Sau đó, doanh nghiệp này bán 235 máy móc đã qua sử dụng cho 140 doanh nghiệp, với tổng trị giá trên 23 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện 1 doanh nghiệp trong năm 2025 đã mở 3 tờ khai nhập khẩu 48 máy móc đã qua sử dụng với tổng trị giá khai báo hải quan là 4,4 tỉ đồng. Sau đó bán 13 máy móc đã qua sử dụng cho 13 doanh nghiệp, với tổng trị giá 1,39 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Kết quả điều tra 2 vụ việc trên đến nay, Chi Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ kết quả điều tra bước đầu, Cục Hải quan cho biết một số doanh nghiệp đã có hành vi lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về để bán thương mại.

"Đây là hành vi không chỉ vi phạm chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu của nhà nước mà còn tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh máy móc đã qua sử dụng trong nước"- đại diện Cục Hải quan cho hay.

Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam còn có thể công nghệ đã lạc hậu, không đảm bảo các yêu cầu về công suất, hiệu suất, mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng và không đáp ứng các quy chuẩn an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan hải quan nhận định điều này làm tăng nguy cơ Việt Nam trở thành bãi rác công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường.