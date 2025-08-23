Điểm chuẩn trung bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật trên 26 điểm

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có gần 70.000 thí sinh đăng ký với hơn 155.000 nguyện vọng, trong đó có hơn 20.000 nguyện vọng 1 cho tổng chỉ tiêu 7.342.

Ngành ngành sư phạm tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2025.

Điểm chuẩn năm nay dao động từ 21,1 - 29,57 điểm. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm - đây cũng là ngành dẫn đầu điểm chuẩn năm 2024. Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là kỹ nghệ gỗ với 21,1 điểm.

Đại diện nhà trường cho biết đây lần đầu tiên nhà trường có 5 ngành lấy điểm chuẩn trên 28 điểm, trong đó có 4 ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản và công nghệ cốt lõi. Ngành kỹ thuật thiết kế vi mạch cũng có điểm chuẩn rất cao (28,65 điểm), với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn toán từ 8 điểm trở lên.

Đặc biệt, trong tổng số thí sinh trúng tuyển, có đến 65% thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1,2,3.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất cũng như chất lượng phục vụ người học để mang đến môi trường học tập tốt nhất cho người học, đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành cho cả nước.

Năm 2025, nhà trường sẽ xây dựng phần mềm xét tuyển riêng nhằm chủ động hơn trong công tác xét tuyển, hỗ trợ thí sinh quy đổi điểm, tính điểm ưu tiên, nộp minh chứng… Việc này sẽ được duy trì trong các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.