Doanh nghiệp lớn nhất ngành sữa nói gì khi thị trường tăng trưởng âm?

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức sáng 22-4, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM), cho biết năm 2025, ngành sữa Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi sức mua giảm 2,4% so với cùng kỳ, chi phí đầu vào tăng và mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Đây cũng được xem là năm "thử lửa" đối với Vinamilk, khi doanh nghiệp chịu áp lực ngắn hạn từ quá trình tái cấu trúc nội bộ, song được đánh giá là cần thiết để xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Dù vậy, Vinamilk vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu hợp nhất đạt 63.724 tỉ đồng, tăng 3,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.414 tỉ đồng, gần tương đương kết quả năm 2024.

Theo bà Liên, kết quả này đến từ việc doanh nghiệp tái định vị thương hiệu, cải tiến và mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua hệ thống cửa hàng và kênh thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống kinh doanh truyền thống và tiếp tục nâng cao năng lực vận hành.

Bà Mai Kiều Liên cho biết từ năm 2022, Vinamilk đã bắt đầu quá trình chuyển đổi với việc xây dựng cơ cấu tổ chức đặc biệt, thành lập bộ phận hoạch định chiến lược nhằm dẫn dắt định hướng và triển khai các dự án chuyển đổi.

Doanh nghiệp cũng đầu tư mạnh cho chuyển đổi số với đội ngũ kỹ sư phần mềm, đồng thời phát triển lực lượng kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng. Các mô hình quản trị và vận hành của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Apple hay Amazon cũng được tham khảo, áp dụng.

Trong bối cảnh thị trường sữa tăng trưởng âm, doanh thu nội địa năm 2025 của Vinamilk đạt 50.964 tỉ đồng. Đáng chú ý, kết quả quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 24,7%, phản ánh hiệu quả bước đầu của chiến lược tái cấu trúc.

Ở mảng xuất khẩu, doanh thu đạt 6.546 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục mở rộng thị trường, đồng thời linh hoạt đổi mới danh mục sản phẩm theo đặc thù từng quốc gia, ưu tiên các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Về nguồn nguyên liệu, Vinamilk hiện phát triển tổng đàn bò sữa trên 130.000 con, cung cấp khoảng 410.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm. Hệ thống trang trại và nông hộ được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần bảo đảm chất lượng đầu vào.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn lực, chuẩn hóa hệ thống chính sách, quy trình và cơ chế quản trị nhân sự theo chuẩn các công ty công nghệ đa quốc gia, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn.