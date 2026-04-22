HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thấy gì từ việc chuỗi trà sữa Mixue đóng hàng trăm cửa hàng?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

NLĐO) – Từng là hiện tượng trên thị trường kinh doanh ẩm thực về tốc độ mở chuỗi chóng mặt, nay Mixue giảm cửa hàng

Chuyện trà sữa Mixue giảm số lượng cửa hàng được bàn tán xôn xao trong giới kinh doanh ăn uống (F&B) những ngày qua khi báo cáo chính thức của Mixue Group (Trung Quốc) xác nhận giảm 428 cửa hàng, khoảng 9%, tại Việt Nam và Indonesia.

TIN LIÊN QUAN

Thực tế, người tiêu dùng cũng nhận thấy nhiều cửa hàng trà sữa Mixue âm thầm trả mặt bằng, nhường chỗ cho thương hiệu khác nhưng không có số liệu chính thức. Website của trà sữa Mixue cũng không truy cập được.

Theo khảo sát sơ bộ của phóng viên Báo Người Lao Động, ở những vị trí gần trường học cấp 2, 3 tại TP HCM, thương hiệu trà sữa Mixue không còn hiện diện nhiều, nhường chỗ cho các thương hiệu mới như: trà sữa Ba Cô Gái Tam Hảo, trà sữa Viên Viên, Hồng trà Ngô Gia, Phi Phi,… Trong khi 1-2 năm trước, thương hiệu này xuất hiện dày đặc ở nhiều tuyến đường lớn nhỏ.

Trà sữa Mixue giảm cửa hàng tại Việt Nam và tác động đến thị trường F&B 2026

Một cửa hàng Mixue ngày khai trương

Ông Nguyễn Thái Bình, đồng sáng lập Mapdy.vn và Học viện Concepts (VCS), nhận định việc Mixue thu hẹp số lượng cửa hàng tại Việt Nam là dấu hiệu của giai đoạn "thanh lọc" sau thời kỳ tăng trưởng nóng.

Theo ông, thị trường hiện không còn là cuộc đua mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà chuyển sang bài toán giữ cho từng điểm bán "sống được". 

Đối với các mô hình phát triển nhanh theo hình thức nhượng quyền, đến một ngưỡng nhất định, yếu tố quyết định không còn nằm ở độ phủ thương hiệu mà ở khả năng vận hành thực tế của từng cửa hàng.

Ông Bình cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất của Mixue. Đây không đơn thuần là thương hiệu kinh doanh kem hay trà sữa mà là một hệ thống nhượng quyền được xây dựng trên nền tảng chuỗi cung ứng mạnh.

Vì vậy, ở cấp độ tập đoàn, doanh nghiệp vẫn có thể duy trì tăng trưởng về quy mô. Tuy nhiên, ở cấp cửa hàng, các nhà đầu tư nhượng quyền phải đối mặt với áp lực lớn hơn, bao gồm chi phí mặt bằng, nhân sự, điện nước, vận hành và bài toán hoàn vốn.

Trà sữa Mixue giảm cửa hàng tại Việt Nam và tác động đến thị trường F&B 2026

Mixue có gian hàng lớn tại Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực Thực phẩm TPHCM - HCMC FOODEX vừa diễn ra giữa tháng 4-2026

Theo chuyên gia này, điểm đáng lo nhất của nhiều mô hình nhượng quyền khi phát triển quá nhanh nhưng không bảo đảm "địa lý thương mại", tức khoảng cách đủ để các quán không cạnh tranh với nhau. 

"Khoảng cách 600 m đến 1 km nghe có vẻ hợp lý nhưng nếu không đọc kỹ mật độ dân cư, luồng di chuyển, tệp khách và sức mua thật thì rất dễ dẫn tới chuyện các cửa hàng cùng hệ thống đứng gần nhau rồi tự cạnh tranh lẫn nhau" - ông Bình phân tích.

Ông ví dụ một số chuỗi nhượng quyền, bề ngoài vẫn là một mạng lưới dày đặc cửa hàng nhưng bên trong, doanh thu bình quân từng điểm bán đang bị bào mòn.

Cụ thể hơn, nếu lấy một bài toán đầu tư phổ biến để hình dung, với vốn ban đầu khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng, cộng chi phí thuê mặt bằng, nhân sự, điện nước và áp lực hoàn vốn trong 2 năm, cửa hàng phải tạo ra doanh thu đủ dày mỗi tháng mới chạm ngưỡng hòa vốn.

Nếu biên lãi trên mỗi sản phẩm không cao, thì mô hình này chỉ đẹp khi lượng khách thực sự mạnh. Nhưng khi các cửa hàng không có sản phẩm gì mới mẻ, cộng thêm sự thắt chặt chi tiêu và sự thay thế từ những thương hiệu trà sữa tiết kiệm với giá từ 7.000 – 12.000 đồng/ly (thường quảng cáo trà sữa 7K), áp lực càng lớn. 

“Mixue không yếu ở nhận diện thương hiệu, mà điều họ và cả nhà đầu tư nhượng quyền đang đối mặt là bài toán chất lượng điểm bán” – chuyên gia này nhận xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo