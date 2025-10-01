HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư kêu cứu vì bị vu khống

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chủ đầu tư dự án Hiyori Garden Tower vừa gửi thư kêu cứu về những nội dung vu khống trên banner, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của mình.

Ngày 1-10, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận hồ sơ, xác minh xử lý Thư kêu cứu khẩn cấp của Công ty TNHH MTV Sun Frontier từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Công ty 100% vốn Nhật Bản kêu cứu

Trước đó, Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án chung cư Hiyori Garden Tower (phường An Hải, TP Đà Nẵng) – có đơn tố cáo, thư kêu cứu khẩn cấp gửi đến cơ quan chức năng về hành vi treo banner xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, uy tín của công ty.

Sun Frontier Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty) là thành viên Tập đoàn Sun Frontier (Nhật Bản), hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016. Năm 2017, công ty triển khai dự án Hiyori Garden Tower, đưa vào sử dụng từ tháng 5-2020.

Theo kiến nghị, từ ngày 1-9-2025, tại 2 cửa hàng tầng 1 tòa nhà Hiyori Garden Tower xuất hiện nhiều banner với nội dung vu khống như "Sun Frontier Đà Nẵng lừa dối chính quyền và cư dân, cướp đất của cư dân cho thuê làm nhà trẻ và không có giấy phép PCCC" hay "làm giả hồ sơ chuyển đổi công năng trái phép để cho thuê bỏ túi riêng".

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư cầu cứu vì bị vu khống - Ảnh 2.

Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án chung cư Hiyori Garden Tower buộc phải có thư kêu cứu vì bị vu khống, hạ uy tín

Các banner này được in bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật, treo công khai khiến cư dân chung cư, người dân khu vực hoang mang khi chứng kiến.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nomoto Takahiko – Tổng Giám đốc Công ty – khẳng định, đây là nội dung bịa đặt, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khách hàng, đối tác và gây mất ổn định tại khu dân cư cũng như TP Đà Nẵng.

Cụ thể, về tố cáo "làm giả sổ đỏ, chiếm dụng sinh hoạt chung", lãnh đạo Công ty khẳng định đây là lời vu khống, bởi toàn bộ dự án đều được cấp phép. Toàn bộ "sổ đỏ" đều được cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành đúng quy định.

Đối với việc điều chỉnh diện tích nhà trẻ trong tòa nhà, công ty đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng chấp thuận chủ trương tại Công văn số 11477/SXD-QHKT ngày 26-12-2017. Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng phê duyệt thiết kế PCCC tại các văn bản số 762 ngày 23-9-2024 và 940 ngày 21-11-2024.

"Việc mở rộng nhà trẻ hoàn toàn không nhằm mục đích lợi nhuận, mà để nâng cao tiện ích cho cộng đồng cư dân", ông Nomoto nhấn mạnh.

Công an vào cuộc xác minh Thư kêu cứu

Trong Thư kêu cứu, lãnh đạo Công ty đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và môi trường đầu tư của TP Đà Nẵng.

Về thư này, ngày 12-9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có phiếu chuyển vụ việc: "Nội dung đơn nêu trên có dấu hiệu của tội phạm "Vu khống", thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng; xảy ra tại địa bàn phường An Hải…

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chuyển đơn và tài liệu cho Công an phường An Hải để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan CSĐT và người gửi đơn biết", Văn phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng nêu quan điểm.

Doanh nghiệp Nhật tại Đà Nẵng viết tâm thư cầu cứu vì bị vu khống - Ảnh 3.

Công an vào cuộc xác minh hành vi treo banner của các cá nhân, tổ chức tại tầng 1 chung cư Hiyori

Trong khi đó, mới đây, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng sắp xếp cuộc họp giữa các cơ quan liên quan với đại diện của Công ty, để các bên có cơ hội thảo luận trực tiếp về biện pháp ứng phó dựa trên Thư kêu cứu nêu trên.

"Sự lắng nghe nghiêm túc và xem xét các biện pháp giải quyết vấn đề đang xảy ra với Công ty của chính quyền Đà Nẵng sẽ là một thông điệp tích cực gửi tới các doanh nghiệp Nhật Bản khác đang hoạt động tại Đà Nẵng cũng như các nhà đầu tư tiềm năng từ Nhật Bản đang quan tâm đến thành phố, điều này sẽ mang lại lợi ích cho Đà Nẵng", Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đề nghị.

Theo tìm hiểu, số banner hiện đang nằm trong các cửa hàng thuộc sở hữu ông Đ. Đ. T. và bà P.T.T.H. (trú Hà Nội). Trong Thư kêu cứu khẩn cấp, Công ty Sun Frontier Đà Nẵng nêu đích danh ông T. và bà H., yêu cầu nhóm người ngừng ngay hành vi vu khống, khiêu khích tại 2 cửa hàng nói trên.

Được biết, giữa 2 bên từng có mối tranh chấp, phải đưa nhau ra tòa. Cụ thể, 7-2022, Công ty khởi kiện dân sự và thắng kiện. TAND các cấp đã tuyên buộc ông T. và bà H. phải thanh toán hơn 225 triệu đồng phí quản lý vận hành của 7 căn hộ thuộc sở hữu tại dự án.

Đơn kháng nghị giám đốc thẩm của hai cá nhân này cũng đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác bỏ. Bản án hiện đang được thi hành. Trong quá trình giải quyết vụ việc, phía chủ đầu tư đã nhiều lần thiện chí đề xuất các phương án hòa giải, kể cả việc giảm nợ nhưng bất thành.


