Doanh nghiệp nợ BHXH: Chốt sổ thế nào để không “trắng tay”?

Tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đẩy người lao động (NLĐ) vào cảnh lao đao khi nghỉ việc. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng theo Luật BHXH 2024 và các quy định mới nhất, NLĐ cần nắm vững các giải pháp pháp lý khi chưa nhận đầy đủ tờ rời sổ BHXH do lỗi của đơn vị sử dụng lao động chậm đóng.

Người lao động "trắng tay" quyền lợi vì doanh nghiệp chây ì

Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHTN kéo dài, dẫn đến việc NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động không thể chốt được sổ BHXH đầy đủ quá trình tham gia. Theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để hoàn thành thủ tục chốt sổ trong thời hạn 14 ngày kể từ khi NLĐ nghỉ việc. Tuy nhiên, do đơn vị chậm đóng, quy trình này bị đình trệ, khiến NLĐ không nhận được tờ rời sổ xác nhận toàn bộ quá trình tham gia BHXH và BHTN.

Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TPHCM

Hậu quả là một chuỗi quyền lợi an sinh bị đứt gãy: NLĐ không thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để có tài chính trang trải lúc chờ việc, đồng thời không được hưởng chính sách thẻ BHYT theo đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, buộc họ phải tự chi trả viện phí nếu chẳng may ốm đau.

Rắc rối nối tiếp khi chuyển sang đơn vị mới

Khi chuyển sang công ty mới, NLĐ tiếp tục đối mặt với khó khăn pháp lý. Thông thường, đơn vị mới sẽ yêu cầu sổ BHXH hoặc mã số BHXH kèm quá trình đã chốt để báo tăng lao động. Việc công ty cũ không chốt sổ khiến quá trình tham gia BHXH, BHTN bị gián đoạn.

Nhiều trường hợp NLĐ nỗ lực liên hệ đơn vị cũ nhưng gặp khó khăn do doanh nghiệp né tránh hoặc đã ngừng hoạt động… Đến khi nghỉ việc tại công ty mới, quá trình đóng BHXH, BHTN của họ vẫn bị thiếu hụt khoảng thời gian tại công ty cũ, gây ảnh hưởng lâu dài đến việc tính mức lương hưu hoặc các chế độ thai sản, ốm đau sau này, …

Giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Trước tình trạng doanh nghiệp chậm đóng tiền, pháp luật hiện hành và Luật BHXH 2024 đã có những quy định mở để bảo vệ NLĐ:

Chốt sổ BHXH đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền: Cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm mà doanh nghiệp đã nộp đủ tiền vào quỹ BHXH, BHTN; quá trình BHXH, BHTN chậm đóng còn lại sẽ được xác nhận bổ sung sau khi đơn vị khắc phục hậu quả. Quá trình BHXH, BHTN đã chốt, in tờ rời NLĐ có thể nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHXH khi đủ điều kiện hưởng.

Người lao động cần làm gì để đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Do đó, NLĐ cần gửi đơn hoặc làm việc trực tiếp yêu cầu công ty cũ báo giảm lao động và nộp hồ sơ gửi cơ quan BHXH để chốt sổ đến thời điểm đơn vị đã đóng đủ tiền.

Sau khi chuyển sang công ty mới, NLĐ cung cấp mã số BHXH và quá trình đã đóng cho công ty mới để thực hiện báo tăng lao động. Việc đóng BHXH, BHYT tại công ty mới sẽ diễn ra độc lập, không bị cản trở bởi công ty cũ chậm đóng. Khoảng thời gian công ty cũ chưa đóng sẽ được ghi nhận là chậm đóng và sẽ được xác nhận bổ sung sau khi đơn vị cũ khắc phục hậu quả.

Nếu doanh nghiệp cố tình né tránh, NLĐ có quyền khởi kiện tại tòa án. Theo Luật BHXH 2024, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động nếu thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH dẫn đến thiệt hại về quyền lợi.

Để phát hiện doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, về lâu dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, NLĐ nên chủ động theo dõi quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng qua phương tiện điện tử trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua ứng dụng VSSID, giúp NLĐ kiểm soát dữ liệu minh bạch và kịp thời yêu cầu xử lý nếu phát hiện đơn vị chậm đóng, trốn đóng và đảm bảo lưới an sinh của bản thân luôn được duy trì liên tục.