Ngày 3-12, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng



Trong nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV, Quốc hội đã ban hành 6 Nghị quyết có nội dung liên quan đến hoạt động của TAND. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, ngay sau khi các Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo tòa án các cấp khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác tòa án theo yêu cầu.

Về thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được nêu trong Nghị quyết số 82/2019/QH14, TAND tối cao đã chỉ đạo các tòa án đổi mới việc tổ chức phiên tòa; tăng cường tranh tụng; khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, trong đó có các tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, các tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm; 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định.

Về thực hiện nhiệm vụ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nêu trong Nghị quyết số 99/2023/QH15, các tòa án đã khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng trên cơ sở tranh tụng công khai, minh bạch, bình đẳng. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp được nêu trong Nghị quyết số 100/2023/QH15, các tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm; tạo điều kiện cho người lao động trình bày các yêu cầu về quyền lợi đã bị xâm hại, đảm bảo công bằng, dân chủ.

Công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tòa án đã giải quyết đạt tỉ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% về số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các yêu cầu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tỉ lệ các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa còn chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu; Chế độ chính sách, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn nhiều khó khăn...

Để đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra, TAND tối cao sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Ngành tòa toán cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám đốc việc xét xử; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của tòa án các cấp nhằm củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất của tòa án các cấp.