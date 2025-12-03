HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chánh án TAND Tối cao: Xử lý nghiêm minh các vụ trốn đóng BHXH

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Các tòa án đã giải quyết đạt tỉ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Ngày 3-12, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chánh án TADN tối cao Báo cáo về xử lý nghiêm trốn đóng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Trong nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV, Quốc hội đã ban hành 6 Nghị quyết có nội dung liên quan đến hoạt động của TAND. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, ngay sau khi các Nghị quyết của Quốc hội được ban hành, lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo tòa án các cấp khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác tòa án theo yêu cầu.

Về thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được nêu trong Nghị quyết số 82/2019/QH14, TAND tối cao đã chỉ đạo các tòa án đổi mới việc tổ chức phiên tòa; tăng cường tranh tụng; khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, trong đó có các tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, các tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm; 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định.

Về thực hiện nhiệm vụ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nêu trong Nghị quyết số 99/2023/QH15, các tòa án đã khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng trên cơ sở tranh tụng công khai, minh bạch, bình đẳng. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.

Việc thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp được nêu trong Nghị quyết số 100/2023/QH15, các tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm; tạo điều kiện cho người lao động trình bày các yêu cầu về quyền lợi đã bị xâm hại, đảm bảo công bằng, dân chủ.

Công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tòa án đã giải quyết đạt tỉ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% về số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các yêu cầu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, tỉ lệ các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa còn chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra. Số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu; Chế độ chính sách, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn nhiều khó khăn...

Để đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra, TAND tối cao sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Ngành tòa toán cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám đốc việc xét xử; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của tòa án các cấp nhằm củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất của tòa án các cấp.

Tin liên quan

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung.

Số hóa bảo hiểm xã hội cho lực lượng công an, trả lương hưu qua VneID

(NLĐO)- Sổ bảo hiểm xã hội điện tử trong lực lượng CAND sẽ có thông tin, giá trị pháp lý như sổ giấy nhưng được quản lý trên tài khoản định danh điện tử.

Sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị các nội dung về tiền lương, bảo hiểm xã hội

(NLĐO)- Bộ Nội vụ chuẩn bị trình Chính phủ, Bộ Chính trị nội dung liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội tòa án nhân dân tối cao người lao động bảo hiểm thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo