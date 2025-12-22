Doanh nghiệp nợ BHXH: Người lao động được chốt sổ, hưởng lương hưu thế nào?

Trước tình trạng doanh nghiệp (DN) chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN diễn biến phức tạp, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và TP HCM đã chuyển kiến nghị của cử tri lên Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các DN nợ, trốn đóng BHXH; truy thu các khoản nợ nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động. Đồng thời, kiến nghị cho phép người lao động tại DN nợ được chốt sổ BHXH theo thời gian thực đóng để kịp thời hưởng các chế độ liên quan.

Người lao động thiệt thòi quyền lợi khi DN nợ BHXH, BHYT, BHTN

Hoàn thiện pháp luật, tăng chế tài xử lý DN vi phạm

Phản hồi kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó tỉ lệ chậm đóng BHXH giảm từ 3,05% năm 2021 xuống 2,59% năm 2024 và dự kiến còn 2,55% trong năm nay.

Để xử lý triệt để tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, Quốc hội đã thông qua Luật BHXH (hiệu lực từ 1-7-2025); Chính phủ ban hành Nghị định 274/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 30-11-2025), làm rõ hành vi vi phạm và tăng cường chế tài xử lý.

Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN, trong đó bổ sung hình thức kiểm tra từ xa khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhằm hạn chế tình trạng chậm, trốn đóng kéo dài.

Song song đó, BHXH Việt Nam tăng cường đôn đốc DN thực hiện nghĩa vụ đóng; hằng tháng rà soát, thông báo các khoản chậm đóng; phối hợp với cơ quan Thuế, Nội vụ, Công an và UBND các cấp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm DN vi phạm. Trường hợp DN cố tình trốn đóng, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Người lao động vẫn được giải quyết quyền lợi

Theo Nghị định 158/2025/NĐ-CP, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH bắt buộc cho người lao động đủ điều kiện.

Trường hợp người lao động thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, DN phải hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH để kịp giải quyết chế độ.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ, quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết trên thời gian đã đóng BHXH. Sau khi thu hồi số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH.

Trường hợp DN không còn khả năng đóng BHXH cho người lao động trước ngày 1-7-2024, chính sách cho phép xác nhận thời gian đóng để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động.

Như vậy, pháp luật đã có quy định đầy đủ nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người lao động, đồng thời tạo cơ sở để truy thu các khoản BHXH chậm, trốn đóng từ DN theo đúng quy định.



