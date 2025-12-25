Doanh nghiệp nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất ở Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Doanh nghiệp nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Khối doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ngãi thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất, có đơn vị lên tới 205 triệu đồng/người.

Ngày 25-12, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH Điện tử Foster, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp VSIP, có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mức cao nhất hơn 205 triệu đồng. Đây là khoản thưởng Tết cao nhất trong số các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chỉ có mức thưởng 500.000 đồng mỗi người.

Đối với Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất cũng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, Công ty TNHH Nipplex Việt Nam có kế hoạch thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất dịp Tết Dương lịch chỉ 100.000 đồng mỗi người.

Doanh nghiệp nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất Quảng Ngãi thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2025, tiền lương của nhóm các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dao động từ 2,5-41 triệu đồng/người/tháng

Mức lương của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có sự chênh lệch rất lớn. Mức lương cao nhất 163 triệu đồng/người/tháng thuộc về Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. Trong khi đó mức lương thấp nhất chỉ 4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, Công ty cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi trả lương cao nhất với mức 46,2 triệu đồng/tháng.

Lương của người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có sự chênh lệch lớn. Theo đó, tiền lương cao nhất lên đến 119,4 triệu đồng/người/tháng, lương thấp nhất chỉ 3,86 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung mức thưởng Tết năm nay tăng so với năm trước. Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại Quảng Ngãi thấp nhất là 300.000 đồng, cao nhất 166 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 173.000 lao động.

Tin liên quan

Thưởng Tết 2026: Nơi cao nhất 350 triệu đồng/người

Thưởng Tết 2026: Nơi cao nhất 350 triệu đồng/người

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thông báo cho người lao động biết

Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Nhiều giải pháp chăm lo cho người lao động với phương châm "ai cũng có Tết" đang được các doanh nghiệp và cơ quan chức năng chú trọng triển khai

Một công ty chi đến 700 tỉ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

(NLĐO)-Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam dự kiến chi khoảng 700 tỉ đồng thưởng Tết cho 42.000 công nhân

Sở Nội vụ người lao động vốn đầu tư nước ngoài Công ty cổ phần vốn đầu tư giải quyết việc làm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nước ngoài tết dương lịch Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo