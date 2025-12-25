Doanh nghiệp nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất ở Quảng Ngãi

Ngày 25-12, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH Điện tử Foster, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp VSIP, có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mức cao nhất hơn 205 triệu đồng. Đây là khoản thưởng Tết cao nhất trong số các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chỉ có mức thưởng 500.000 đồng mỗi người.

Đối với Tết dương lịch, mức thưởng cao nhất cũng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, Công ty TNHH Nipplex Việt Nam có kế hoạch thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất dịp Tết Dương lịch chỉ 100.000 đồng mỗi người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất Quảng Ngãi thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài



Năm 2025, tiền lương của nhóm các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dao động từ 2,5-41 triệu đồng/người/tháng

Mức lương của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước có sự chênh lệch rất lớn. Mức lương cao nhất 163 triệu đồng/người/tháng thuộc về Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi. Trong khi đó mức lương thấp nhất chỉ 4 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, Công ty cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi trả lương cao nhất với mức 46,2 triệu đồng/tháng.

Lương của người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có sự chênh lệch lớn. Theo đó, tiền lương cao nhất lên đến 119,4 triệu đồng/người/tháng, lương thấp nhất chỉ 3,86 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung mức thưởng Tết năm nay tăng so với năm trước. Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại Quảng Ngãi thấp nhất là 300.000 đồng, cao nhất 166 triệu đồng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 173.000 lao động.