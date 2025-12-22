Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Năm 2025, tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân, TP HCM) khá ổn định, giúp thu nhập bình quân của công nhân (CN) hưởng lương sản phẩm đạt khoảng 13 triệu đồng/tháng. Dịp Tết 2026, công ty đã chốt mức thưởng cho CN là 1 tháng thu nhập bình quân - khoảng 11 triệu đồng/người.

Chăm lo chu đáo

Theo ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty May mặc Song Ngọc, người lao động (NLĐ) sẽ được bố trí nghỉ Tết từ ngày 13 đến 26-2-2026. Tiền thưởng được doanh nghiệp (DN) này chi trả trước khi NLĐ nghỉ Tết 1 tuần.

Để CN có thêm khoản tiền trang trải dịp năm mới, dù chưa đến kỳ trả lương tháng 2-2026 nhưng Công ty May mặc Song Ngọc vẫn quyết định tạm ứng 50% lương trước Tết; 50% còn lại sẽ trả sau Tết. Công ty còn tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng và tặng quà để tri ân NLĐ sau 1 năm cống hiến. Công đoàn công ty cũng dự kiến tặng mỗi đoàn viên - lao động 1 phần quà trị giá khoảng 430.000 đồng.

Công nhân Công ty CP Giày Thiên Lộc được thưởng Tết 1 tháng lương .Ảnh: MAI CHI

Tại Công ty CP Dược phẩm An Thiên (KCN Hiệp Phước, TP HCM), 2025 cũng là năm kinh doanh thuận lợi. Sẻ chia lợi ích và để cảm ơn NLĐ, Ban Giám đốc công ty quyết định thưởng Tết Nguyên đán cao hơn năm trước. Theo đó, ngoài 1 tháng lương thực lĩnh cộng với thưởng thâm niên như cam kết trong thỏa ước lao động tập thể, NLĐ còn được nhận thêm khoản thưởng hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, mỗi đoàn viên còn được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng từ Công đoàn công ty.

Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Dược phẩm An Thiên còn lên kế hoạch tổ chức chương trình họp mặt tất niên, dự kiến ngày 24-1-2026. Nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra, như: văn nghệ, tiệc mặn, xổ số trúng thưởng, ban giám đốc chúc Tết...

"Sau 1 năm miệt mài làm việc, tiệc tất niên là dịp để ban giám đốc và NLĐ cùng nhìn lại những nỗ lực và thành quả đã đạt được nên ai cũng mong chờ. Năm nào công ty và Công đoàn cũng dành thời gian chuẩn bị chương trình thật chu đáo" - ông Lê Đình Chi, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty CP Dược phẩm An Thiên, cho biết.

Tết Nguyên đán năm nay, hơn 2.500 lao động Công ty CP Giày Thiên Lộc (phường Tân Thới Hiệp, TP HCM) sẽ được thưởng 1 tháng lương. DN còn tổ chức khen thưởng NLĐ có thành tích xuất sắc; phối hợp với Công đoàn tặng quà trước Tết và tổ chức chương trình khai trương, lì xì (150.000 đồng/người), bốc thăm trúng thưởng (tổng giá trị lên đến 1 tỉ đồng) ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết.

Để khuyến khích NLĐ làm việc vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới, Công ty CP Giày Thiên Lộc bổ sung khoản thưởng chuyên cần (250.000 đồng/tháng) cho người làm đủ công trong 3 tháng trước Tết và trở lại làm việc trong 3 ngày sau Tết (400.000 đồng/người).

Tối thiểu bằng Tết năm trước

Một số DN khác dù hoạt động xản xuất - kinh doanh năm 2025 không thuận lợi song vẫn nỗ lực để mọi NLĐ đều có Tết.

Năm nay, đơn hàng của Công ty TNHH May thêu Hà Giang (phường An Nhơn, TP HCM) giảm so với năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập, phúc lợi cho NLĐ, công ty vẫn dành khoản thưởng Tết là lương tháng 13 như mọi năm.

Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH May thêu Hà Giang còn tặng quà Tết, tổ chức tiệc tất niên với nhiều hoạt động phong phú nhằm tạo không khí vui tươi, ấm cúng cho NLĐ. Công ty cũng tặng thêm nhu yếu phẩm cho những NLĐ ở lại TP HCM đón Tết.

Ở Công ty May mặc Quảng Việt (xã Tân An Hội, TP HCM), việc thưởng lương tháng 13 vào dịp Tết hằng năm đã được Công đoàn cơ sở thương lượng với chủ DN đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Do đó, dù tình hình sản xuất không mấy thuận lợi nhưng mỗi dịp xuân về, gần 4.500 NLĐ của công ty vẫn yên tâm với khoản thưởng là 1 tháng lương. Công ty cũng đã chốt lịch nghỉ Tết (từ 26 tháng chạp đến hết mùng 7 tháng giêng) để NLĐ chủ động sắp xếp thời gian sinh hoạt, vui chơi.

Công đoàn Công ty May mặc Quảng Việt còn dự kiến chăm lo Tết cho đoàn viên với mức 600.000 đồng/người; đồng thời đề xuất LĐLĐ TP HCM chăm lo cho gần 700 trường hợp khó khăn. "Sau khi rà soát, nếu còn ai khó khăn chưa được hưởng chế độ chăm lo của thành phố, không có điều kiện về quê đón Tết, Công đoàn công ty dự kiến sẽ tặng thêm phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng/người" - ông Trần Văn Hên, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM), Tết năm ngoái, DN đã thưởng cho NLĐ với mức tương đương 2 tháng lương. Năm nay, dù đối mặt nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh nhưng để tri ân sự đồng hành của NLĐ, phương án tài chính của công ty luôn tính toán bám sát mục tiêu duy trì mức thưởng Tết tối thiểu bằng năm trước.

Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cũng dự kiến tổ chức các chuyến xe đưa CN về quê đón Tết tại miền Trung và miền Tây, với kinh phí 500 - 600 triệu đồng. Tất cả đoàn viên đều được Công đoàn công ty tặng quà trị giá 300.000 đồng/phần. Với NLĐ không có điều kiện về quê, DN phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình họp mặt, chăm lo Tết, trao quà (trị giá 800.000 đồng/người)...

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để nắm tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2026, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an thành phố, LĐLĐ, Ban Quản lý các KCX-CN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, BHXH, Văn phòng UBND thành phố và UBND một số phường - xã.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn 4039/UBND-VX. Bà Trần Thị Diệu Thúy lưu ý các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường hoạt động chăm lo, đặc biệt là với đối tượng không có điều kiện về quê dịp Tết. UBND các phường, xã, đặc khu chủ động lập danh sách những trường hợp khó khăn để đề xuất hỗ trợ.

Theo lãnh đạo UBND TP HCM, ngoài việc triển khai các chương trình, hoạt động chăm lo Tết theo quy định, LĐLĐ thành phố cần chủ động bố trí nguồn lực cho các tình huống phát sinh. Ngoài ra, nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ CN - lao động chưa phải là đoàn viên Công đoàn nhưng gặp khó khăn vào dịp Tết.

Trước đó, Sở Nội vụ TP HCM cũng đã ban hành kế hoạch tăng cường giám sát tình hình trả lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán 2026 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các DN trên địa bàn. Sở Nội vụ sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát tình hình thực thi chính sách, pháp luật lao động tại các DN, nhất là việc thanh toán tiền lương, thưởng, tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Nội vụ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định; không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng trong tháng giáp Tết. Sở Nội vụ cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đoàn thể và UBND xã, phường, đặc khu đề nghị DN sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng, lịch nghỉ Tết...

"DN nào gặp khó khăn trong việc trả lương, thưởng dịp Tết, đề nghị thông tin, trao đổi với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường, đặc khu để cùng phối hợp hỗ trợ xử lý" - Sở Nội vụ TP HCM nhấn mạnh.

"Với nhiều chính sách chăm lo, chúng tôi mong muốn NLĐ có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy để sẵn sàng quay trở lại làm việc sau Tết" - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam bày tỏ.

Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp Sở Nội vụ TP HCM cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý các KCX-CN, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức khảo sát trực tiếp tình hình trả lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại các DN trên địa bàn (ít nhất 30 DN). Trong đó, ưu tiên chọn khảo sát các DN chưa gửi báo cáo về lương, thưởng Tết hoặc đã gửi nhưng cho biết gặp khó khăn trong việc trả lương, thưởng Tết; DN cắt giảm lao động, có nguy cơ nợ lương, thưởng, BHXH hoặc đã xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công trong năm 2025. Cụ thể, từ ngày 1 đến 25-12-2025, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp về tình hình lương, thưởng Tết từ các DN để báo cáo Bộ Nội vụ và UBND TP HCM. Trên cơ sở kết quả báo cáo này, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn DN để khảo sát trực tiếp từ ngày 26-12-2025 đến 5-2-2026.



