Tại hội nghị Người lao động năm 2023 do Ban Giám đốc phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức vào ngày 15-12, công nhân Nguyễn Thị Thúy Oanh, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam-Singapore I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), bày tỏ: "Được nhận vàng từ công ty, anh chị em công nhân như được tiếp thêm động lực để cố gắng mỗi ngày và gắn bó dài lâu hơn với doanh nghiệp".

Công nhân Nguyễn Thị Thúy Oanh là 1 trong 24 lao động có thâm niên làm việc từ 15 năm trở lên được công ty tặng 1 chỉ vàng để tri ân. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân có thành tích làm việc xuất sắc cũng được doanh nghiệp tôn vinh tại hội nghị này.

Công nhân Nguyễn Thị Thúy Oanh hạnh phúc nhận 1 chỉ vàng từ đại diện Ban giám đốc

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban giám đốc Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam cho biết năm 2023, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đơn hàng sụt giảm, nhưng công ty vẫn đạt 79% mục tiêu đề ra, thu nhập của người lao động đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện công ty cho rằng có được kết quả nói trên là nhờ vào sự cố gắng, đoàn kết của hơn 4.300 cán bộ, người lao động của công ty.

Do đó, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công ty tiếp tục duy trì các chế độ phúc lợi, trong đó áp dụng mức thưởng Tết bằng 1 tháng lương thứ 13, tương đương 1 tháng lương thực nhận của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn VSIP và đại diện doanh nghiệp chúc mừng các tập thể và cá nhân được công ty tuyên dương và khen thưởng

Công ty cũng hỗ trợ tiền cho người lao động tổ chức tất niên, Công đoàn tiếp tục tặng quà và đề xuất Công đoàn cấp trên thăm hỏi, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm qua, với sự đồng hành, hỗ trợ từ công ty, hoạt động Công đoàn tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam được đánh giá là điểm sáng tại Công đoàn VSIP, với nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Cụ thể, Công đoàn đã tặng gần 3.600 phần quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng, tặng 3.100 phần quà chia sẻ khó khăn với tổng số tiền gần 640 triệu đồng, phát động Quỹ "tương thân tương ái" giúp đỡ công nhân bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức các hoạt động văn- thể- mỹ, tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động…